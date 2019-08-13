ترامب يؤجل فرض الرسوم على منتجات صينية وهذه هي الأسباب

أعلنت السلطات الأميركية أن إدارة البيت الأبيض قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية كان يفترض بدء تطبيقها في سبتمبر/أيلول المقبل، إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم، في خطوة تؤشر -ربما- على هدنة في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وشمل قرار الإرجاء أجهزة الحاسوب، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الحواسيب.

ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة من 21 صفحة تتضمن مجموعة واسعة من البضائع الصينية التي يشملها قرار تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10%.

والمنتجات الواردة في القائمة تتراوح من السمك المجمد إلى الألعاب النارية والمعدات الرياضية وملابس ومستلزمات الأطفال الرضع. ونشرت القائمة على الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي.

وجاء الإعلان الأميركي في وقت قالت فيه وزارة التجارة الصينية إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني أجرى اليوم محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

وأضافت الوزارة أن الصين قدمت احتجاجا قويا بشأن اقتراح أميركي بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية ابتداء من الشهر المقبل.

لماذا التأجيل؟

من جهته قال ترامب اليوم الثلاثاء إن قرار إدارته تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية جاء لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد، موضحا للصحفيين "نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس".

وأضاف أن محادثات التجارة مع الصين "مثمرة للغاية" بعد اتصالات هاتفية بين المفاوضين الأميركيين والصينيين، وتابع "أجرينا محادثات جيدة جدا مع الصين".

وقد يكون توجس ترامب من ارتفاع أسعار المنتجات الصينية أحد الأسباب وراء قرار تأجيل فرض الرسوم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3% في يوليو/تموز الماضي.

وقال إيان شيبردسون من شركة "بانثيون ماكروإيكونومكس" إن مؤشر أسعار المستهلكين أظهر تسارعا في الأسعار لسلع مثل الأثاث والأرضيات "المتأثرة بالرسوم، وتعتبر مثالا على ما يمكن أن يحدث إذا فرضت الإدارة رسوما على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين الشهر المقبل".

6068957053001 9f774722-1631-49c0-9257-92acc838735e 0681a4f4-7319-4c80-8bf7-d165efc47111 video

انتعاش الأسواق

وتفاعل قطاع التجزئة في الولايات المتحدة والأسواق المالية العالمية بهذه الأنباء التي اعتبرت سارة.

وارتفعت أسعار الأسهم الأميركية في تعاملات اليوم بعد قرار ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجديدة.

وارتفع مؤشرا "أس آند بي500" و"داو جونز" للأسهم الأميركية بنسبة 1.9% في أعقاب قرار الإدارة الأميركية الذي يمثل إشارة إلى هدنة غير رسمية في الحرب التجارية الأميركية الصينية. ورحب المستثمرون في التكنولوجيا بأنباء تلك الاستثناءات.

كما قفزت أسعار النفط نحو 4% أثناء تعاملات اليوم مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين عقب قرار التأجيل.