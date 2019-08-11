لماذا لا يمكن للإمارات أن تمنع الأموال الإيرانية من دخول دبي؟

بينما يتأرجح العالم على حافة أزمة مالية أخرى، فإن بعض الأماكن قلقة من ذلك مثل دبي، وتظل إيران الوحيدة القادرة على ضخ أموال في شرايينها.

يقول تقرير بموقع "لوبلوغ" الأميركي للكاتب إسفنديار باتمانجيلد: في كل أسبوع ينذر عنوان جديد بأزمة تلوح في الأفق ستواجهها مدينة "ناطحات السحاب".

ويشير الكاتب إلى أن أسعار الفلل في دبي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن، وسجلت العام الماضي فقط انخفاضا في الأسعار بنسبة 24%.

كما أدى تراجع السياحة إلى تسجيل الفنادق في دبي معدل إشغال هو الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2008، حتى مع استعداد البلاد لاستضافة معرض إكسبو 2020 العام القادم.

وجدد الكاتب التذكير بتقرير لوكالة بلومبيرغ صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار إلى أن دبي بدأت تفقد بريقها، ذلك لأن دورها كمركز للتجارة العالمية قوضته حرب التعريفات العالمية، وعلى وجه الخصوص بسبب سعي الولايات المتحدة إلى وقف التجارة مع إيران.

دبي ورؤوس الأموال الإيرانية

وأورد الكاتب أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتحديدا في 2009، انهار سوق العقارات في دبي مهددا بإفلاس العديد من البنوك وشركات التطوير الرئيسية التي كان بعضها تابعا للدولة.

وأضاف أن أبو ظبي -التي تستأثر بحصة مهمة من ثروة الإمارات النفطية- حاولت انتشال دبي من هذا المأزق، من خلال تقديم إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات دولار، تمت مضاعفاتها فيما بعد إلى 20 مليار دولار.

الكاتب أشار إلى أن تمرير الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قانون العقوبات على إيران في 2006، أدى إلى تعميق أزمة إيران الاقتصادية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد ساهم ذلك في رحيل رؤوس الأموال واستقرار أغلبها بشكل خاص في دبي.

لقد سحب المستثمرون العالميون رؤوس أموالهم من دبي بعد الأزمة المالية العالمية، بينما حافظ رجال الأعمال الإيرانيون على ودائعهم في بنوك دبي، بحسب الكاتب.

واستمر الإيرانيون في الاستثمار بسوق العقارات المتعثر في دبي، واستخدموا موانئها لإعادة التصدير، نظرا لأن العقوبات الأميركية حدت من نفاذ إيران المباشر إلى الأسواق العالمية.

وبالنسبة لقادة الصناعة والمال الإيرانيين، لم تكن دبي مجرد سوق ناشئة بعيدة، وإنما قناة حيوية للاقتصاد العالمي في مواجهة العقوبات التي تضيق الخناق على البلاد.