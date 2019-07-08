فلسطين والأردن يدرسان إنشاء منطقة تجارة حرة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية الاثنين اتفاقها مع الحكومة الأردنية على دراسة إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني من الحدود بين البلدين بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري بينهما، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية إلى فلسطين.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك تقوده الإدارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين لدراسة إنشاء المنطقة، وأن تنتهي أشغاله خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أنه جرى الاتفاق أيضا مع الحكومة الأردنية على الربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا على المعابر المشتركة ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة، على أن تنتهي أعمال الربط قبل نهاية يوليو/تموز الحالي.

وجاء التوصل للاتفاق في ختام مباحثات أجراها أمس وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع نظيره الأردني عز الدين كناكرية، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة عمان على مدى اليومين الماضيين.

