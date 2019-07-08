الوظائف الأميركية وتمديد خفض الإنتاج يرفعان أسعار عقود النفط

صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، ومدعومة ببيانات الوظائف الأميركية والمخاطر الجيوسياسية التي جاءت أفضل مما توقعه الأسبوع الماضي.

ووافقت دول أوبك وأخرى مستقلة بقيادة روسيا على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة تنتهي في مارس/آذار 2020، إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي تهدد بالحد من صعود أسعار الخام نحو مستويات الربع الثاني لسنة 2019 البالغة 68 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات بحلول صباح اليوم ووصل 64.31 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولارا.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/أيلول المقبل بنسبة 0.67% أو 43 سنتا إلى 64.67 دولارا، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب المقبل بنسبة 0.57% أو 33 سنتا إلى 57.83 دولارا.

الوظائف الأميركية

قال الشريك الإداري في فانغارد ماركتس في بانكوك ستيفن إينز إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية مشيرا إلى أنها جاءت أفضل من المتوقع، غير أن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي بعدما طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد، إذ نزل برنت بأكثر من 3% بينما انخفض غرب تكساس الوسيط بـ1.5%.

وأظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة الماضي أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو/حزيران مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشير إلى أن التباطؤ الحاد في مايو/أيار الماضي في التوظيف ربما كان عابرا.

وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أعلى رقم في خمسة أشهر، بيد أن الحرب التجارية الأميركية الصينية قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.