إقالة محافظ البنك المركزي التركي وتعيين نائبه بديلا

صدر السبت مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا وتعيين مراد أويصال بدلا عنه، في وقت تعكف فيه الحكومة على ضبط أسواق المال في ظل تذبذب أسعار صرف العملة المحلية.

ونقل بيان صادر عن البنك المركزي تصريحات لمراد أويصال أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار، وقال إنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.

وولد أويصال في إسطنبول عام 1971، وتخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ودرس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة، وشغل مناصب إدارية رفيعة عديدة في "بنك خلق" الحكومي التركي، ويتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وكان أويصال يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 يونيو/حزيران 2016.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأشهر الأخيرة بحماية العملة الوطنية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات، وذلك في أعقاب وقوف مصارف لم يسمها وراء تقلبات سعر صرف الليرة في البلاد، وفي أسواق الصرف الدولية.

وشهدت أسعار الصرف في تركيا تذبذبا خلال أغسطس/آب الماضي، مما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لضبط أسواق المال.