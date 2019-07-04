 فاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط في يونيو لتراجع الألبان
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فاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط في يونيو لتراجع الألبان

فاو أبقت على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير (رويترز)
فاو أبقت على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في يونيو/حزيران، منهية بذلك موجة ارتفاع دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير في أسعار منتجات الألبان.

وأبقت فاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب للعام الحالي دون تغيير عن يونيو/حزيران لكن بزيادة نحو 1.2% مقارنة بمستويات 2018، على أن يأتي معظم النمو من زيادة إنتاج القمح.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 173.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو/أيار.

وكانت القراءة السابقة للشهر قبل الماضي عند 172.4 نقطة.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 11.9% مقارنة مع مايو/أيار، لكنه مازال مرتفعا بنسبة 9.4% منذ بداية العام.

وجاء انخفاض الأسعار في يونيو/حزيران نتيجة زيادة فرص التصدير وضعف الطلب على الاستيراد.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضراوات 1.6% عن الشهر السابق، ولامس أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 6.7% مقارنة مع مايو/أيار، وسجل ارتفاعا بنسبة 3.8% منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي.

وزاد مؤشر الفاو لأسعار اللحوم 1.5% في حين زاد مؤشر أسعار السكر 4.2% عنه قبل شهر.

وفي ثالث توقعاتها للعام الحالي، توقعت الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب 2.685 مليار طن، دون تغير عن التقرير الصادر في يونيو/حزيران وأعلى 1.2% عن مستويات العام الماضي.

وقالت المنظمة إن توقعات استهلاك الحبوب عالميا خلال 2019-2020 زادت بشكل طفيف، وتبدو الآن بصدد تجاوز 2.708 مليار طن بزيادة 1% عن مستويات 2018-2019.

المصدر : رويترز
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