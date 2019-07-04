فاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط في يونيو لتراجع الألبان

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في يونيو/حزيران، منهية بذلك موجة ارتفاع دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير في أسعار منتجات الألبان.

وأبقت فاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب للعام الحالي دون تغيير عن يونيو/حزيران لكن بزيادة نحو 1.2% مقارنة بمستويات 2018، على أن يأتي معظم النمو من زيادة إنتاج القمح.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 173.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو/أيار.

وكانت القراءة السابقة للشهر قبل الماضي عند 172.4 نقطة.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 11.9% مقارنة مع مايو/أيار، لكنه مازال مرتفعا بنسبة 9.4% منذ بداية العام.

وجاء انخفاض الأسعار في يونيو/حزيران نتيجة زيادة فرص التصدير وضعف الطلب على الاستيراد.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضراوات 1.6% عن الشهر السابق، ولامس أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 6.7% مقارنة مع مايو/أيار، وسجل ارتفاعا بنسبة 3.8% منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي.

وزاد مؤشر الفاو لأسعار اللحوم 1.5% في حين زاد مؤشر أسعار السكر 4.2% عنه قبل شهر.

وفي ثالث توقعاتها للعام الحالي، توقعت الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب 2.685 مليار طن، دون تغير عن التقرير الصادر في يونيو/حزيران وأعلى 1.2% عن مستويات العام الماضي.

وقالت المنظمة إن توقعات استهلاك الحبوب عالميا خلال 2019-2020 زادت بشكل طفيف، وتبدو الآن بصدد تجاوز 2.708 مليار طن بزيادة 1% عن مستويات 2018-2019.