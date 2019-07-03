السياحة العلاجية بتركيا.. عائدات بالمليارات

برزت تركيا كواحدة من أهم الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية، وخصوصا في زراعة الشعر، لتصبح مقصدا لمئات آلاف الأشخاص سنويا، نسبة كبيرة منهم قادمون من الدول العربية. وتُصنف تركيا ضمن أول خمس دول حول العالم في السياحة العلاجية، نظرا لتميّز خدماتها في هذا المجال بالجودة وانخفاض الأسعار مقارنة بالبلدان الأخرى.

وتجاوزت قيمة عمليات زراعة الشعر التي أجريت في تركيا العام الماضي مليار دولار، ويقول عضو اللجنة الصحية في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا سروت ترزيلار إن متوسط أجرة عملية زراعة الشعر في تركيا يتراوح بين 2000 و2500 يورو (2240 و2800 دولار).

ويذكر أن قطاع السياحة العلاجية في تركيا يواصل التطور والتقدم منذ التسع أو العشر سنوات الماضية، وأنه بدأ يكتسب زخما كبيرا نظرا لجودة الخدمات وانخفاض الأسعار.

ويضيف أن "بعض قطاعات الصحة وصلت مرحلة متراجعة في أوروبا، فيما لا تمتلك روسيا والبلدان الأفريقية البنى التحتية اللازمة والحديثة لتقديم الخدمات الصحية.. ولم يعد هناك سوى الولايات المتحدة لتقدم خدمات فائقة وحديثة في مجال الصحة".

تقدم متواصل

يوضح ترزيلار أن الأطباء والقطاع الخاص في تركيا استغلوا بشكل جيد هذه الفرصة والحاجة القائمة في هذا المجال، لتشهد السياحة العلاجية تطورا وتقدما متواصلين منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تركيا من الدول الخمس الأولى حول العالم في السياحة العلاجية (غيتي)

وأشار إلى أن تركيا تحتضن علامات تجارية مهمة في الوقت الحالي في مجال الصحة العامة وجراحة العين والأنف والأذن، فضلا عن الجراحة التجميلية وزراعة الشعر.

وشدد على أن القطاع الصحي نجح في جذب الأنظار إليه عبر تقديمه الخدمات وفق المعايير الأوروبية، مشيرا إلى أن زراعة الشعر من أصعب العمليات وأكثرها كلفة من الناحية المادية، وأن الأطباء الأتراك أدهشوا العالم بجودة خدماتهم ورخص أسعارها.

وأفاد أن أهم طريقة لترويج الخدمات الصحية في تركيا تمت عبر الحديث عن جودتها من قبل الذين تلقوها وتناقلوها من شخص إلى آخر.

وتابع "المواطنون العرب تصدروا في البداية نسب الأجانب القادمين إلى تركيا لزراعة الشعر، إلا أن أعداد الأوروبيين الذين قصدوا البلاد لنفس الغرض قد تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية أربع أو خمس مرات".

خبرات تركية

يذكر أن مواطني إسبانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا يشكلون غالبية الأوروبيين القادمين إلى تركيا لزراعة الشعر وإجراء عمليات تجميلية.

وربط ترزيلار تزايد أعداد مرتادي تركيا لإجراء عمليات الجراحة التجميلية وزراعة الشعر، بتعزيز الأطباء الأتراك خبراتهم ومهارتهم في التعامل مع المخاطر التي تواجههم، محذرا من إجراء هذه العمليات في الأماكن غير النظامية التي لا تملك رخصا رسمية لممارسة هذه المهام، مشددا على أن مثل هذه الأماكن تشوّه سمعة المؤسسات المحترمة في هذا المجال.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن قيمة السياحة العلاجية حول العالم تتجاوز مئتي مليار دولار، وأن هذه القيمة تبلغ في تركيا 2.5 مليار دولار، وأنها جنت أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي من زراعة الشعر.