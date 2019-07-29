"قنوات".. مبادرة تركية لتحويل اللاجئين إلى رواد أعمال

عبد الله البكور واحد من عشرات الشباب الذين حصلوا على دعم تدريبي وإرشادات للعمل في هذا المجال من "قنوات"، وهي مبادرة تركية تعمل على تدريب اللاجئين والمهاجرين في تركيا ليكونوا رواد أعمال في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث يشمل التدريب تكوينا شاملا حول منهجيتها وما تتضمنه من تأسيس للمتاجر الرقمية وطرق التصدير وغيرها من الأعمال.

يقول عبد الله الذي وصل إلى تركيا منذ سنوات، إن أموره لم تكن جيدة بسبب ندرة فرص العمل وتدني الأجور، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أنه فكر في طرق باب العمل الحر لكن رأس المال كان عائقا، حتى وجد فرصة في مبادرة "قنوات".

وبعد تلقي التدريب، بدأ عبد الله مشروعه الخاص دون الحاجة لرأس مال أو مقر عمل، وهو يعمل الآن وسيطا لبيع وتصدير أنواع مختلفة من المنتجات التركية، وعمله يتطور ويحقق له دخلا جيدا.