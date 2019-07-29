"قطر للبترول" تستحوذ على حصة للتنقيب بسواحل أميركا الجنوبية

أعلنت شركة قطر للبترول اليوم الاثنين أنها وقعت اتفاقية مع شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بمنطقتين بحريتين قبالة سواحل جيانا على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.



وذكرت الشركة القطرية -في بيان على موقعها الإلكتروني- أنه بموجب الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المعنية في جيانا؛ ستحصل قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة أوريندويك في حوض جيانا البحري، بالمشاركة مع كل من شركة "تولو أويل" (المشغل) بحصة تبلغ 60%، وشركة إيكو أتلانتيك بحصة تبلغ 15%.



كما ستحصل قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة كانوكو في الحوض نفسه، بالمشاركة مع كل من شركة ريبسول (المشغل) بحصة تبلغ 37.5% وشركة "تولو أويل" بحصة تبلغ 37.5%، ولم يوضح البيان قسمة هذه الصفقة.

التوسع الجديد

وفي معرض تعليقه على هذا الاستحواذ، صرح سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول بالقول "نحن سعيدون بهذا التوسع الجديد في تواجدنا الدولي في مجال الاستكشاف والتنقيب، وبالتعاون مع شريكتنا توتال في استكشاف هذه المناطق الواعدة في حوض جيانا البحري، والتي نأمل نجاحها".

سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول يأمل نجاح المناطق الجديدة (مواقع التواصل)

ومن المخطط أن يتم حفر ثلاث آبار استكشافية هذا العام؛ اثنتين منها في منطقة أوريندويك (تشمل بئر جيثرو الجاري حفره)، وبئر ثالثة في منطقة كانوكو.

ويقع حقل أوريندويك على بعد 120 كيلومترا قبالة سواحل جيانا، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 1800 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 و1400 متر.

أما حقل كانوكو فيقع على بعد مئة كيلومتر قبالة سواحل جيانا، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 5200 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 مترا و800 متر.

يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد.

وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم.