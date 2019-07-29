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خسائر قياسية للبورصة السعودية

المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ينزل بـ1.5% (الجزيرة)
المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ينزل بـ1.5% (الجزيرة)

مني مؤشر البورصة السعودية اليوم الاثنين بأشد خسائره اليومية خلال الشهر الأخير، وسط سلسلة من النتائج الضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بـ1.5% في أسوأ أداء يومي له منذ 24 يونيو/حزيران، رافقه انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة.

وتراجع سهم مصرف الراجحي 3% في أشد ضغط على المؤشر، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم- بـ 1.6%، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة بعدما حققت الشركة أقل ربح فصلي منذ أواخر 2009.

وهوى سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 6% بعدما أعلنت الشركة انخفاضا في ربح الربع الثاني من العام، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل، في حين هبط سهم حلواني إخوان 2.3% بعدما تحولت شركة الأغذية لتتكبد خسارة في الربع الثاني عزتها إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المسوقة في المملكة وتضخم نفقات المبيعات والتوزيع في مصر.

المصدر : رويترز
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