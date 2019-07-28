عقوبات السلطة تهدد بانهيار قطاع المقاولات في غزة

يحاول رجل الأعمال سمير سلامة سعد الصمود بشركة المقاولات التي يمتلكها في غزة لأطول فترة ممكنة، في مواجهة معوقات وعقبات كثيرة، أدت بآخرين إلى إعلان إفلاس شركاتهم وإغلاقها، في حين تدهورت أوضاع مقاولين وأودت بهم إلى السجون لعجزهم عن الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

واضطر سعد، الذي يمتلك "شركة أبناء سعد للمقاولات"، إلى تسريح عشرات الموظفين والعاملين في الشركة، بفعل تردي الأوضاع في غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما، والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

ومن بين 200 موظف وعامل لم يتبق في شركة أبناء سعد للمقاولات سوى 45 فقط، علما بأن قطاع المقاولات يساهم بنسبة 33% من التشغيل في غزة، بينما يساهم بنسبة 23% في الدخل القومي، بحسب "اتحاد المقاولين الفلسطينيين" في غزة.

مطالبة السلطة بتحرير الأموال

قال سعد للجزيرة نت "دفعنا ثمن الحصار والحروب على غزة، والآن نعاقب دون ذنب، وندفع ثمن الانقسام الداخلي".

ويلتزم سعد وجميع أصحاب شركات المقاولات في غزة حاليا بفعاليات احتجاجية أعلنها اتحاد المقاولين، لمطالبة السلطة الفلسطينية بتحرير أموال "الإرجاع الضريبي" وإعادتها إلى المقاولين في غزة أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة.

وتحتجز السلطة الفلسطينية أكثر من 200 مليون شيكل (حوالي 5.7 ملايين دولار) من أموال ما يعرف بالإرجاع الضريبي، تخص نحو 130 شركة مقاولات في غزة.

وقال سعد إن السلطة تحتجز نحو نصف مليون دولار، يفترض أن تعيدها لشركته، عن مشاريع تم تنفيذها لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومؤسسات دولية أخرى.

وأضاف أن احتجاز السلطة لهذه الأموال عن شركات المقاولات أدى إلى الإضرار بالمشتريات والربحية، وعدم قدرة كثير من الشركات على الصمود والاستمرار.