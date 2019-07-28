دانة غاز الإماراتية تقرر بيع أصولها في مصر

ذكرت وكالة رويترز في خبر حصري أن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين تأكيدهما أن قرار بيع الأصول في مصر "إستراتيجي"، إذ تريد دانة تركيز مواردها على الاستثمارات في إقليم كردستان العراق، حيث لديها متطلبات إنفاق رأسمالي كبيرة وترى إمكانات للنمو.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

ورفض متحدث باسم دانة غاز التعقيب، فيما لم يرد تيودور بيكرينج هولت آند كو على طلب التعليق الذي أرسل في غير ساعات العمل.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت الشركة الحفر في بئر ميراك-1 البحري بالقطاع السادس، قائلة إنه "قد يحتوي على ما يصل إلى أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز".

وقالت دانة يوم الأحد في إشعار للبورصة إن "الحفر لم يثمر عن اكتشاف غاز بكميات تجارية، وبالتالي تم إقفال البئر وتركها"، لكنها أضافت أن عملياتها في مصر تواصل الإنتاج بشكل طبيعي.