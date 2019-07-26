نمو وفرص عمل.. استثمارات قطرية تثري السوق الأردنية

الاستثمارات القطرية بالأردن في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتعليم والجامعات والطاقة المتجددة ومجالات أخرى مختلفة (الجزيرة)

وسجلت شركة نبراس أبرز الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، بعدما حصلت على حصة شركة "أي.إي.أس كوربورشن" الأميركية في ثلاثة مشاريع قائمة لتوليد الكهرباء في المملكة، بالشراكة مع شركة ميتسوي أند كوليمتد اليابانية.

وتملك شركة نبراس -التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر القابضة- حاليا 24%من المشاريع الثلاثة، في حين تحوز ميتسوي آند كو اليابانية على 40%، وتسهم تلك المشاريع في توليد 650 ميغاواتا، أي ما يعادل 14% من طاقة إنتاج الكهرباء الأردنية.

وتضم المشاريع الثلاثة محطة شرق عمان لتوليد الكهرباء التي بدأت عمليات التشغيل التجاري في أغسطس/آب 2009، ومحطة "أي.بي.بي 4" لتوليد الكهرباء التي انطلقت في يوليو/تموز 2015، في حين يتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة "إي إم" للطاقة الشمسية في يوليو/تموز 2019.

وقال مدير شركة شمس معان سامر المعاني إن الشركة (التي تعد أحد أهم استثمارات نبراس) تشرف على مشروع يمتد على مساحة 2 مليون متر مربع، ويستخدم أكثر من ستمئة ألف لوح شمسي لإنتاج 160 غيغاواطا في الساعة سنويا، مما يعادل 1%من إنتاج الأردن الحالي للطاقة الكهربائية، ويحد من انبعاث تسعين ألف طن تقريبا من غاز ثاني أوكسيد الكربون.



العقارات

يرى مدير الشركة القطرية الأردنية للاستثمار والتطوير العقاري (QJINV) حسن البرديني أن البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بالأردن خصبة نتيجة الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن استثمارات الشركة في الأردن تزيد على سبعين مليون دولار، وأن قطاع العقارات بالأردن شكل فرصة جيدة للمستثمرين القطريين.

حسن البرديني مدير الشركة القطرية الأردنية للاستثمار العقاري (الجزيرة)

وتابع البرديني -في حديثه للجزيرة نت- أن الأردن بات وجهة رئيسية للمستثمر القطري الباحث عن الفرص الناجحة، داعيا لتذليل العقوبات التي تواجه المستثمرين القطريين، وتحديد نسب الجمارك والضرائب على المواد الأولية المستوردة للمشاريع العقارية من الصين وتركيا.

السوق المالي

وحلّ الاستثمار القطري في بورصة عمّان وسوقها المالي في المرتبة الثانية بقائمة المساهمين غير الأردنيين، بنمو بلغ خلال يونيو/حزيران الماضي نحو مئة مليون دينار (141 مليون دولار)، وفق إحصاءات هيئة الأوراق المالية الأردنية.

وبلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان حتى النصف الأول من العام الحالي نحو 903 ملايين دينار (1.27 مليار دولار)، ويمتلك 378 مستثمرا قطريا نحو 183 مليون سهم بنسبة 5.5% من إجمالي الأسهم، وتتوزع ملكيتهم لها على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.

فرص عمل

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت رأى أن الاستثمارات القطرية مهمة في بناء اقتصاد قوي، وتؤثر بشكل إيجابي في تحسين الواقع الاقتصادي، وتسهم في التخفيف من أعباء البطالة، وتفتح فرص عمل، وتدعم موازنة الدولة بالإيرادات المالية، وقال إن هذه الاستثمارات أظهرت نتائج ملموسة على أرض الواقع.

في المقابل، يعتقد الكتوت أن المساعدات المالية المقدمة للأردن التي وعدت بها السعودية والإمارات في قمة مكة ستفتح شهية المسؤول لمزيد من الإنفاق، وأشار إلى أن تلك المساعدات ستصرف في تسديد الديون وتغطية النفقات الجارية.

بيئة الاستثمار في العقارات في الأردن خصبة (مواقع التواصل)

وحمل الكتوت في حديثه للجزيرة نت السياسة الاقتصادية الرسمية مسؤولية هروب المستثمرين وزيادة الأعباء الضريبية على المستهلكين والسلع والخدمات والمنتجات المحلية.

التبادل التجاري

حقق التبادل التجاري بين الأردن وقطر نموا بـ 18% عام 2018، وبلغ نحو 250 مليون دينار (354 مليون دولار)، مقابل 211 مليون دينار (298 مليون دولار) في 2017؛ وذلك رغم تعطل نقل وشحن السلع والبضائع بين البلدين عن طريق البر بسبب الحصار المفروض على دولة قطر منذ نحو عامين.

وشهد السوق القطري دخول نحو 210 شركات أردنية جديدة خلال 2018، من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين بلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية العام الماضي نحو 1550 شركة، مقابل 1340 شركة بنهاية عام 2017.