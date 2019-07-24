تركيا تعزز قدراتها التنافسية في الصناعات الدفاعية

تواصل شركات الصناعات الدفاعية التركية تعزيز موقعها في قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم.

واستطاعت أربع شركات تركية عملاقة، دخول قائمة مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية، التي تصنف سنويا أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وتمكنت شركة أسلسان التركية من احتلال المرتبة 52 في قائمة العام الحالي، علما أنها دخلت التصنيف العالمي عام 2006، وكانت في المرتبة 93 آنذاك.

وفي عام 2017، وصلت ميزانية أسلسان إلى 1.42 مليار دولار، واستطاعت الشركة زيادة هذه القيمة في العام التالي بنسبة 26%، لتصبح 1.79 مليار دولار.

قفزة نوعية

واستطاعت أسلسان تحقيق قفزتها النوعية، بفضل أبحاثها وابتكاراتها في نظم الاتصالات العسكرية والمدنية وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهربائية الضوئية وأنظمة التحكم.

أما شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، فقد احتلت المرتبة 69 في تصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية لهذا العام.