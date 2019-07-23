هل تقضي الحرب مع إيران على سوق الطاقة الأميركية؟

ساذرلاند: على ترامب إعادة التفكير في مصادر الطاقة قبل قرار الحرب على إيران

ساذرلاند: على ترامب إعادة التفكير في مصادر الطاقة قبل قرار الحرب على إيران (الجزيرة)

وتساءل ساذرلاند تعليقا على إنصراف غولدنبرغ إلى الحديث عن حرب مسرحها الشرق الأوسط: كيف ستندلع مناوشات من ذلك القبيل في الولايات المتحدة؟ وكيف ستبدو على وجه التحديد أسعار النفط بالنسبة للمستهلك الأميركي؟

وقفزت أسعار النفط الخام في الأسواق المستقبلية بنسبة تجاوزت 4% عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وارتفعت أيضا الخميس الماضي بنسبة 6% إثر إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أميركية.

ووفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها بالتزاماتهم بخفض الإنتاج، في حين تتباهى بعض الدول بتسجيلها معدلات التزام قياسية سعيا للحد من الإنتاج بأكثر مما اتفق عليه أصلا.

ويقول الكاتب إنه في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020 أكثر فأكثر، فإن آخر ما يتطلع إليه ترامب هو ارتفاع في أسعار الغاز، خاصة في موسم الصيف، حيث يشتد الطلب على المنتجات البترولية.

مشكلة عويصة

وبحسب ساذرلاند، فإن حربا مع إيران ستمثل مشكلة عويصة لسياسات الطاقة الأميركية، وإنه في حال تعرضت المصالح الأمنية الأميركية إلى خطر محدق بسبب تصرفات إيران الأخيرة في الشرق الأوسط فإنه لا ينبغي أن تحول المخاوف من حدوث أزمة طاقة داخل الولايات المتحدة دون الرد بقوة مناسبة.

وأضاف أن نشوب حرب مع إيران سيمثل كارثة على سائقي السيارات الأميركيين في ظل قدوم نحو 40% من النفط الخام في العالم من دول الأوبك، ويعتقد أن عدم الاستقرار يجعل أميركا أقل أمانا.

ترامب أبدى منذ حملته الانتخابية تأييده لما سماه "الفحم النظيف" (الجزيرة)

ويقول ساذرلاند إن "الأشرار من شاكلة الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني قد يقررون أن الهجوم على المرافق الأميركية في المنطقة يستحق المخاطرة في حال تخوفت إدارة ترامب من احتمال أن يلحق ارتفاع أسعار النفط الضرر بفرص الرئيس في الفوز في انتخابات العام المقبل".

ويضيف أن غياب الردع قد يلحق أضرار بالمصالح الأميركية، وأن تعرض أقرب حلفائها في المنطقة -وعلى رأسهم مصر وإسرائيل والأردن والسعودية- ربما يعرضها إلى الخطر أيضا.

وأبدى ترامب منذ حملته الانتخابية قبل أكثر من أربعة أعوام تأييده الواضح لما سماه "الفحم النظيف"، وتجلى ذلك مؤخرا في تحرك البيت الأبيض نحو الحد من انبعاثات الغاز الناجمة عن حرق الفحم الذي تستخدمه محطات الطاقة.

مستقبل الفحم

ينطلق ترامب في دعمه للفحم كوقود للطاقة من اعتبارات انتخابية محضة، بعد فوزه في أربع ولايات من بين أكبر خمس ولايات منتجة للفحم في البلاد خلال انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2016، غير أن الدراسات أظهرت مرة بعد أخرى أن لا مستقبل اقتصاديا للفحم، مما يجعل الحل -حسب ساذرلاند- في تنويع مصادر الطاقة، خاصة المتجددة منها.

ويقول ساذرلاند إن ترامب وأركان إدارته ظلوا ينكرون ظاهرة التغير المناخي ويتجاهلون القوى الاقتصادية التي تدفع نحو استغلال الطاقات المتجددة.

ساذرلاند :يجب على أميركا الدخول إلى الحرب من موقع قوة في حال أرغمت عليها (الجزيرة)

ويضيف "طالما أن الرئيس نفسه لم يبدِ رغبة كبيرة في التضحية بالغالي والنفيس في الشرق الأوسط فإن المغامرة العسكرية الإيرانية قد تجبره على إعادة النظر في موقفه من المواجهة، وفي حال أرغمت الولايات المتحدة على الدخول في صراع مع إيران فإن عليها أن تفعل ذلك من موقع قوة ولا ينبغي أن تثنيها اضطرابات أسواق الطاقة عن ذلك".

ويرجح اقتناع إدارة ترامب بضرورة إعادة النظر في سياساتها الخاصة بالطاقة لمصلحة أمنها القومي وواقع الأسواق، ويقول إنه في حال أخفقت إدارة ترامب في القيام بتلك الخطوة، وإذا ما اندلع صراع مع إيران فإن ذلك قد يقف دليلا على خطأ فادح آخر في الوجود الأميركي الذي طال أمده في منطقة الشرق الأوسط.