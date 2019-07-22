الأزمة المالية تعصف بذهب الفلسطينيين

عاطف دغلس-نابلس

كان الفارق في السعر مبلغا بسيطا لا يتعدى عشرين دولارا أميركيا، لكنه بالنسبة لأم خالد مهم لتأمين مصروف منزلها ليوم أو اثنين، فهي أصلا لم تقدم على بيع سوارها الذهبي إلا لذلك الغرض.

أم خالد واحدة من نحو ثلاثين حالة يستقبلها بشكل شبه يومي الفلسطيني مهند برقاوي بمتجره المخصص لبيع الذهب بمدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) فقط، ويعكس هذا -وفق وزارة الاقتصاد الوطني- ارتفاعا طرأ على بيع المواطنين المصوغات الذهبية في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وبعد مساومة شهدتها الجزيرة نت، حصلت أم خالد على ما تريد، وأخذت ثمن قطعتها الذهبية (نحو سبعمئة دولار) كاملا، وهذا المبلغ سيكفيها وأسرتها نحو شهرين، فهي تساعد زوجها ونجلها الموظفين، وتحاول سد العجز الحاصل لراتبيهما حيث لا يأخذان منه إلا النصف منذ بدء الأزمة المالية التي تدخل شهرها السادس.

وتقول أم خالد -وهي تتنفس الصعداء على فقدها شيئا "عزيزا"- إن طريق هذه الأموال بات معروفا، إذ ستنفق جزءا منها في مصاريف عيد الأضحى، وسيذهب جزء لأقساط المدارس والجامعات.

وهي تدرك أن هذا المبلغ لا يغطي كل احتياجاتها، لكنه يغنيها وعائلتها عن سؤال الناس أو التقدم بطلب قرض بنكي.