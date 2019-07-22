التوترات في الخليج ترفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، وتلقى دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية، وذلك بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، غير أن ارتفاع الدولار قلص الأرباح.

وزادت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.2% وبلغت 1427.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:24 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست 1452.60 دولارا في الجلسة السابقة، ووصل أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2013 قبل أن يغلق متراجعا بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% وبلغت 1428.30 دولارا للأوقية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا سفينة إيرانية في وقت سابق من يوليو/تموز الحالي، مما يزيد حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

وفي غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية الاثنين مع خفض المستثمرين توقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي الدولار إلى الارتفاع، مما زاد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة بنسبة 1% وبلغت 16.37 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.9%، وبلغ 850.97 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.8% وبلغ 1517.62 دولارا.

