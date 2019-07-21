 الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة
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الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة

العراق يعتمد في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل لنحو 97% (رويترز)
العراق يعتمد في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل لنحو 97% (رويترز)

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج العراقية فياض حسن أمس السبت أن الحكومة العراقية وافقت على إنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة (جنوبي البلاد).

وأوضح فياض -في بيان- أن إنشاء الجزيرة يهدف إلى رفع الطاقة التصديرية من نحو مليوني برميل من ميناء البصرة حاليا إلى ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا من الجنوب، وقال إن الجزيرة ستقدم الخدمات البحرية للسفن والبواخر.

وينتج العراق حاليا نحو 4.5 ملايين برميل نفط يوميا، ويبلغ متوسط صادراته منها 3.2 ملايين، ويسعى إلى زيادة إنتاجه فوق خمسة ملايين برميل نفط يوميا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل لنحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجوانب الصناعية والزراعية والتجارية، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.

المصدر : وكالة الأناضول
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