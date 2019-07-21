الأردن.. توقع ارتفاع أعداد السياح إلى 5 ملايين سائح

قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم الأحد إن من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة 10% العام الحالي، مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة.

وقال عبد الرزاق عربيات إن قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع أعداد خطوطهما القادمة للمملكة زاد وسيزيد أعداد سياح المبيت بشكل كبير، ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين سائح.

وأضاف أن الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات.

وكان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة 7% وصولا إلى 4.9 مليون سائح.

وأوضح أن المجموعات السياحية التي تشكل عصب السياحة في المملكة من المتوقع أن تزيد العام الحالي بين 20 و25%، خاصة القادمة من أميركا وأوروبا.