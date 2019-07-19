بين حكومة متفائلة وشعب متشائم.. أي وضعية للاقتصاد الأردني؟

هديل الروابدة-عمّان

في الوقت الذي تواصل فيه قطاعات اقتصادية وتجارية أردنية أنينها تحت وطأة التراجع والركود -كما يصفها مختصون- تقول الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها جمانة غنيمات إن البلاد بدأت تتعافى تدريجيا من أزمتها الاقتصادية، مما دفع بمراقبين للتساؤل عن مدى مطابقة تصريح الحكومة للواقع، بعيدا عن التفاؤل الحكومي المفرط والتشاؤم الشعبي المسرف.

وأثار تصريح جمانة غنيمات موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تزامن مع خبر إغلاق ثلاث شركات لمستثمر أردني غادر البلاد تبعه إعلان لهيئة مستثمري المناطق الحرة مفاده أن مبيعات مركبات الكهرباء لم تحقق أية إيرادات على مدى شهرين متتاليين.

واستذكر الأردنيون ما أسموه "نبوءة" رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بأن الأردنيين سيخرجون من عنق الزجاجة منتصف العام الجاري، وكتب الصحفي جهاد أبو بيدر على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "صدق هاني الملقي حينما قال إننا في منتصف 2019 سنخرج من عنق الزجاجة.. ففعليا نحن خرجنا من عنق الزجاجة".

وكتب الناشط علي العساف "وزيرة الإعلام تقول بدأنا بالخروج من الأزمة الاقتصادية ووزير المالية يقول إن اجمالي الدَّين العام في نهاية شهر مايو/أيار الماضي 29 مليار دينار، من نصدق؟!".