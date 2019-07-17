اليورو يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم الأربعاء متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار.

ويقول محللون إنه من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، في حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد.

واستقر اليورو عند 1.1212 دولار، لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وهبط اليورو بنسبة 2.2% منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار، إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار، بفعل مزيج من المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وارتفاع الدولار.

وبلغت العملة البريطانية أدنى مستوياتها في ستة أشهر مقابل اليورو عند 90.51 بنسا.

في المقابل، صعد الدولار أمس الثلاثاء بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت التوقعات في يونيو/حزيران الماضي، مما تسبب في انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلا من 25 في مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة- إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلا واستقر في أحدث تعاملات عند 97.37.