ثاني بلد بالعالم بعد الصين.. قطر تجرّب قطارا بنظام التحكم الذكي

عماد مراد-الدوحة

في خطوة جديدة، دشنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية المرحلة التجريبية لوسيلة النقل السريع الأوتوماتيكي التي تجمع في مواصفاتها بين القطارات والحافلات والترام في آن واحد، وتعد قطر ثاني دولة في العالم تجرب هذا النظام بعد البلد المصنع الصين.

ويحتوي النقل السريع على نظام تحكم ذكي يجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوفر به مزايا القطارات والحافلات والترام ويسير بالعجلات من غير خطوط سكك حديدية، بما يعطي مرونة أوسع لحركة الوسيلة ومقدرة بالمسير في الطرق العادية.

كما تتميز هذه الوسيلة بتصميم داخلي وخارجي عصري يراعي متطلبات ذوي الإعاقة، وقيادتها مزدوجة بالاتجاهين، وتبلغ القدرة الاستيعابية لها 307 ركاب، وتسير بسرعة سبعين كيلومترا في الساعة، وتستغرق عملية الشحن السريع للبطارية الخاصة بها عشر دقائق تكفي للسير 25 كيلومترا، وشحن ثلاث ساعات تكفي سبعين كيلومترا.

وتستخدم الوسيلة أنظمة اتصالات ذكية ومتطورة تتفاعل مع إشارات المرور، بما يعطيها الأولوية في المسير، بالإضافة إلى أجهزة استشعار مختلفة تساعد سائقيها في اتباع المسار الافتراضي لها على الطريق، حيث يبلغ طول هذه الوسيلة التي تتكون من ثلاث عربات نحو 32 مترا وبعرض الحافلة العادية.