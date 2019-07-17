 بالفيديو.. العراق من أرض السواد إلى مستورد لمعظم حاجاته الغذائية
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بالفيديو.. العراق من أرض السواد إلى مستورد لمعظم حاجاته الغذائية

سمي العراق قديما أرض السواد لكثرة مزارعه ومنتجاته الزراعية، لكن الوضع تغير الآن حيث إن القطاع الزراعي يشهد أسوأ فتراته بالبلاد، فمساحة الأراضي المزروعة انخفضت إلى 12 مليون دونم، من مستوى 48 مليونا.

ومن أهم الأسباب التي تقف وراء تراجع الزراعة العراقية، هو اعتماد البلاد على السياق الاستهلاكي، وإغراق المدن بالمواد المستوردة بنسبة 75% مقارنة بالمنتجات المحلية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو أربعة مليارات دولار سنويا تنفق لشراء 35 منتجا كانت تزرع في العراق. 

ومما دفع باتجاه تراجع الزراعة في العراق الأزمات التي شهدتها البلاد، من حروب وجفاف إلى جانب ضعف الدعم الحكومي للقطاع.

المصدر : الجزيرة
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