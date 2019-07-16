 العملات المشفرة تثير قلق وزير مالية ألمانيا
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العملات المشفرة تثير قلق وزير مالية ألمانيا

أولاف شولتس: العملات المشفرة يجب ألا تهدد الاستقرار المالي وسلامة المستهلكين (الأناضول)
أولاف شولتس: العملات المشفرة يجب ألا تهدد الاستقرار المالي وسلامة المستهلكين (الأناضول)

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان أن العملات الرقمية مثل ليبرا التي تعتزم فيسبوك طرحها لا تهدد الاستقرار المالي وخصوصية المستهلكين.

وأضاف شولتس قبل اجتماع لمجموعة السبع الذي سينعقد في فرنسا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري "إصدار عملة يجب ألا يكون بيد شركة خاصة لأنه عنصر أساسي لسيادة الدولة واليورو ما زال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو".

وتابع أن برلين تنسق جهودها دوليا مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وسد أي ثغرات قد تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتستعد شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي لإطلاق عملة رقمية جديدة في النصف الأول من العام المقبل وتستند على تكنولوجيا "بلوك تشين" (سلسلة الكتل)، لكنها ستتوفر دون أن تكون عرضة لتقلبات الأسعار.

المصدر : الجزيرة,رويترز
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