رغم توتر الشرق الأوسط.. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بنهاية إعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، وذلك بالرغم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش 21 سنتا وبلغت 66.69 دولارا للبرميل وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا (0.4%) أمس الاثنين، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا وبلغت59.77 دولارا للبرميل وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو 1% في الجلسة السابقة.

وشرعت شركات النفط الأميركية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل إعصار باري الذي شمل نحو 74%من حجم الإنتاج، وعاد العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها، غير أن استئناف الإنتاج بالكامل بهذا الخليج قد يستغرق أياما عدة.

وتتعرض سوق النفط لضغوط بسبب مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري وتظل قلقة بفعل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، في ظل احتمال ارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ إذا تدهور الوضع.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن طهران سترد على القرصنة البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.