بنسبة 2.6%.. الناتج المحلي بالكويت ينمو خلال الربع الأول لـ2019

قالت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من السنة الحالية 2019 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وإن القطاع النفطي نما بنسبة 1.3%، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.1%.



وأوضح بيان لوزارة المالية الكويتية أن الناتج المحلي ارتفع إلى 10.048 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي بعدما بلغ 9.892 مليارات دينار (32.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وشهد انكماشا بنسبة 2.9% في 2017.



ونما الاقتصاد الكويتي في الأسعار الجارية بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الحالي وارتفع إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار) بعدما كان عند 10.021 مليارات دينار (33 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الصناعة النفطية بالكويت تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي (الجزيرة) تنويع مصادر الدخل

تنفذ الكويت -وهي عضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل- إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام، وتمثل الصناعة النفطية لديها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من الصادرات و80%من الإيرادات الحكومية. وأثرت تخفيضات الإنتاج -التي تقودها أوبك- سلبا على النمو المرتبط بالنفط بين منتجي الطاقة الخليجيين هذا العام، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت هذا العام بنسبة 2.5%.