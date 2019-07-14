بنسبة 2.6%.. الناتج المحلي بالكويت ينمو خلال الربع الأول لـ2019
قالت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من السنة الحالية 2019 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وإن القطاع النفطي نما بنسبة 1.3%، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.1%.
وأوضح بيان لوزارة المالية الكويتية أن الناتج المحلي ارتفع إلى 10.048 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي بعدما بلغ 9.892 مليارات دينار (32.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وشهد انكماشا بنسبة 2.9% في 2017.
ونما الاقتصاد الكويتي في الأسعار الجارية بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الحالي وارتفع إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار) بعدما كان عند 10.021 مليارات دينار (33 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
|الصناعة النفطية بالكويت تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي (الجزيرة)
تنويع مصادر الدخل
تنفذ الكويت -وهي عضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل- إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام، وتمثل الصناعة النفطية لديها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من الصادرات و80%من الإيرادات الحكومية.
وأثرت تخفيضات الإنتاج -التي تقودها أوبك- سلبا على النمو المرتبط بالنفط بين منتجي الطاقة الخليجيين هذا العام، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت هذا العام بنسبة 2.5%.