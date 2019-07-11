نتنياهو: وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستزداد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستزداد بعد أربعة أشهر.

وقال في حفل بمنزل السفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي مساء الأربعاء، بمناسبة حلول العيد الوطني المصري "إننا نقيم التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لدولتينا، وفي هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعا تجريبيا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وسوف تزيد وتيرة التدفق بعد أربعة أشهر".

واستدرك، بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوسائل الإعلام "في الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس ثنائيا فقط، كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة".

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" وقّعت في فبراير/شباط 2018 اتفاقا مع شركة "دولفينوس" تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وسبق لمصر أن وقعت في 2005 اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، بمقدار 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان السعر العالمي آنذاك نحو 3.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، وسط صمت حكومي.

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة) لإلغاء الحكم، وهو ما جرى بالفعل.