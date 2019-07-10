بحصة بلغت 49%.. مشروع جديد لقطر للبترول مع شيفرون فيليبس بأميركا

وقعت قطر للبترول أمس بالبيت الأبيض الأميركي اتفاقية جديدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية، لتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة، وذلك بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووقع الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول المهندس سعد بن شريدة الكعبي والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات مارك ليجر.

ويتوقع منح عقد التصميمات الهندسية في الربع الأول من عام 2021 وإنجازه والبدء بتشغيله في العام 2024، وستمتلك قطر للبترول بحسب الاتفاقية حصة تبلغ 49% من المشروع، بينما ستمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51% وستتولى الإشراف على المشروع وإدارة المجمع.

وسيضم مشروع ساحل الخليج الأميركي للكيماويات الثاني وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإيثلين، مما يجعلها أكبر الوحدات من نوعها في العالم، ويشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.

وسيكلف بناء المجمع حوالي ثمانية مليارات دولار في إحدى مناطق ساحل خليج الولايات المتحدة قرب مصادر إمدادات غاز الإيثان الوفيرة التي تنتجها أحواض الغاز الصخري الأميركية، بما في ذلك حوض البيرميان المعروف بغزارة الإنتاج.