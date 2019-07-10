بحصة بلغت 49%.. مشروع جديد لقطر للبترول مع شيفرون فيليبس بأميركا
وقعت قطر للبترول أمس بالبيت الأبيض الأميركي اتفاقية جديدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية، لتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة، وذلك بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقع منح عقد التصميمات الهندسية في الربع الأول من عام 2021 وإنجازه والبدء بتشغيله في العام 2024، وستمتلك قطر للبترول بحسب الاتفاقية حصة تبلغ 49% من المشروع، بينما ستمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51% وستتولى الإشراف على المشروع وإدارة المجمع.
وسيضم مشروع ساحل الخليج الأميركي للكيماويات الثاني وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإيثلين، مما يجعلها أكبر الوحدات من نوعها في العالم، ويشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.
وسيكلف بناء المجمع حوالي ثمانية مليارات دولار في إحدى مناطق ساحل خليج الولايات المتحدة قرب مصادر إمدادات غاز الإيثان الوفيرة التي تنتجها أحواض الغاز الصخري الأميركية، بما في ذلك حوض البيرميان المعروف بغزارة الإنتاج.
|قطر للبترول تعاقدت سابقا مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات لبناء وتطوير مجمع للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان بقطر (رويترز)
ترحيب بالتعاون
رحب سعد بن شريده الكعبي بالتوقيع على الاتفاقية وقال "هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات خلال أسبوعين وهي تعزز من شراكتنا القوية ومن محفظة قطر للبترول الدولية في الولايات المتحدة التي تعتبر أحد محاور نمونا الأساسية التي تتميز بفرص كبيرة وواعدة".
وأضاف "سيساهم هذا المشروع الهام بتلبية الطلب العالمي المتزايد، وسيشكل دعما جديدا لإستراتيجية قطر للبترول للنمو العالمي التي شهدت تطورات عديدة مؤخرا في نشاطات التنقيب والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات في العديد من البلدان حول العالم".
وقال إن قطر للبترول شريك مميز لشركته في صناعة البتروكيماويات بدولة قطر، وإنهما يتطلعان إلى توسيع العلاقة بينهما في الولايات المتحدة من خلال السعي المشترك لتطوير مجمع بتروكيماوي جديد على ساحل خليج الولايات المتحدة.
وأضاف "قوة قطر للبترول المالية والتزامها بالسلامة كقيمة أساسية والإيمان المشترك بإستراتيجيتنا في بناء منشآتنا بمناطق تتميز بوفرة المواد الأولية تجعل هذه العلاقة أكثر متانة".
وكانت قطر للبترول قد أعلنت في 24 يونيو/حزيران اختيار شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية شريكا في مشروع بناء وتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفّان الصناعية، يشمل وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليون و900 ألف طن من الإيثلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم.