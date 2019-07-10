جنرال إلكتريك تعزز إنتاج الكهرباء في العراق

أعلنت شركة جنرال إلكتريك الثلاثاء أنها أضافت 125 ميغاواطا لنظام الكهرباء الوطني بالعراق، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد بإمدادات الطاقة العادية والثابتة رغم الإنفاق الحكومي المتعاقب على هذا القطاع والذي بلغ حوالي خمسين مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

وقال المدير التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدحت المرابي إنه تم مد 125 ميغاواطا في وقت قياسي بلغ ثلاثة أشهر، وشحن المحرك واستبداله وتثبيته بالمصنع الذي يعمل على تقنية ف-9 التي لديها القدرة على إنتاج خمسمئة ميغاواط.

ووقع العراق اتفاقين منفصلين مع جنرال إلكتريك وشركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الكهرباء بسبب حاجته إلى أكثر من 23000 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجات سكانه التي تزداد فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها إلى خمسين درجة مئوية في بعض المدن.

الإنفاق الحكومي العراقي المتعاقب بلغ حوالي خمسين مليار دولار لقطاع الكهرباء منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 (الجزيرة)

وزاد إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلاد من إنتاج الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، وصار الوضع فيه أفضل بكثير مقارنة ببقية مناطق البلاد رغم أنه يفتقر إلى مصدر ثابت للطاقة.

خارطة طريق

وكان العراق قد وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقات خارطة طريق لخمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس تخطط بموجبها بغداد لضخ نحو 14 مليار دولار لإنشاء خطوط للكهرباء ومحطات جديدة وإجراء أعمال صيانة وإصلاح، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي واستغلاله من حقول النفط العراقية بدلا من حرقه كما يحدث حاليا.

وعندما منح العراق سيمنس عقودا في أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الشركة في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية. لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت إن العراق طلب -تحت ضغوط أميركية- من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود وإنه ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين.