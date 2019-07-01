في ظل الوعيد الأميركي.. ما خيارات إيران لتصدير نفطها؟

وتأتي التصريحات الروسية والصينية في وقت حذر فيه المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك من أن بلاده ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، وأكد أنه لا إعفاءات في الوقت الحالي.

طرق مختلفة

وتعهدت إيران بعد عودة العقوبات الأميركية عليها بمواصلة تصدير نفطها عبر شتى الطرق رغم ضغوط واشنطن الرامية إلى تصفير صادراته، وحذرت من أنها ستغلق مضيق هرمز إذا لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو تهديد قالت عنه فيما بعد إنها في غنى عن تنفيذه لأن صادراتها النفطية تمضي على قدم وساق.

مشكلة الاقتصاد الإيراني تكمن في الإدارة الداخلية وليس في العقوبات الأميركية، حسب الباحث الاقتصادي سعيد ليلاز ( الجزيرة)

وأكد وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، ردا على التقارير التي تتحدث عن تراجع كبير في صادرات النفط الإيرانية خلال الأيام الماضية، أن هذه الأخبار كاذبة، لكنه امتنع عن بيان حجم صادرات بلاده النفطية، على اعتبار أن الكشف عن الأرقام لا يصب في مصلحة البلاد.

وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن صادرات النفط الإيرانية في ازدياد رغم العقوبات الأميركية.

وقال الباحث الاقتصادي سعيد ليلاز إن المشكلة الأساس في الاقتصاد الإيراني تكمن في الإدارة الداخلية لا العقوبات الأميركية، وإنه بإمكانه بلوغ نسبة نمو بمستوى يتراوح بين 1% و2% دون الحاجة إلى بيع النفط، وإن تصدير النفط لا يشكل خطا أحمر لإيران.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت "كلما نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية في أميركا، فإننا نجد الرئيس ترامب يسعى لتفادي التوترات والتركيز على حملاته الانتخابية، مما يمهد الأرضية لإيران للتعاون مع الشركات الصغرى التي لا ترغب في التعاون مع واشنطن، أو تلك التي لا تريد التعامل بالدولار لبيع نفطها".

الدول الصديقة

ويعتبر إنتاج وتصدير المنتجات غير النفطية وتحويل النفط الخام إلى منتجات أخرى لتصديرها إلى الخارج -بحسب سعيد ليلاز- من أفضل السبل للالتفاف على العقوبات الأميركية على شراء النفط الإيراني، مؤكدا أن التبادل التجاري الإيراني مع العراق بلغ حوالي ملياري دولار شهريا في الآونة الأخيرة، وأن طهران قادرة على تعميم هذه التجربة علی دول صديقة أخرى.

وحول نقل النفط الإيراني إلى الخارج وبيعه باسم دولة أخرى، قال الأستاذ بجامعة شهيد بهشتي إن روسيا على استعداد لنقل مليون برميل نفط إليها يوميا وبيعه باسم موسكو دون أن تشعر أي جهة ثالثة بذلك، مضيفا أن الاقتصاد الروسي قادر على تصدير بضائع بقيمة حوالي 25 مليار دولار سنويا إلى إيران وهذا ما أشار إليه الروس بعنوان النفط مقابل السلع.

روسيا على استعداد لنقل مليون برميل نفط إليها يوميا وبيعه باسم موسكو، حسب ليلاز (الجزيرة)

وأضاف "خلال حقبة الشاه محمد رضا بهلوي، وقعت إيران اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي عام 1960 لتبادل السلع بين الجانبين، وأعتقد أن الأرضية لا تزال مهيأة".

ورأى أن ارتفاع صادرات النفط الإيرانية خلال يونيو/حزيران مقارنة مع مايو/أيار (الذي بلغت فيه الصادرات الرسمية أدنى المستويات)، والاستقرار في قيمة العملة الوطنية، مؤشر على أن الاقتصاد الإيراني يسير على سكة التحسن والتعافي.

وختم بالقول إن الهدف الرئيس للجانب الأميركي من الضغط على طهران ليس إيران وإنما الصراع الدائر بين واشنطن من جهة والقوى الأخرى مثل بكين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وتوقع أن تخفض الولايات المتحدة من ضغوطها على إيران بعد أن تنتهي من سحب الأموال من السعودية والإمارات وتتوصل إلى حل مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

التوجه نحو الشرق

ويرى الباحث سياوش فلاح بور في التوتر التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين فرصة ثمينة لتجاوز إيران العقوبات الأميركية، وذلك من خلال التوجه نحو دول شرق آسيا وعرض النفط الإيراني في البورصات الصينية، والاستفادة من طاقاتها لإيصال شحنات النفط إلى الزبائن.

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تسببت في خلق العديد من العقبات أمام بيع النفط الإيراني وسوف تستمر هذه الوتيرة، معتبرا أن التعامل الشامل مع بكين يشكل الطريق الرئيس للالتفاف على العقوبات الأميركية.