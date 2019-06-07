هل تمهد تصرفات ترامب لانهيار النظام التجاري العالمي؟

رجح الخبير في التجارة الدولية بجامعة شيكاغو الأميركية روبرت غولوتي أن يستمر النظام التجاري العالمي في الحياة رغم اضطراره لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية التي كان لها السبق في إنشائه في المقام الأول، وفق ما أوردت مجلة فورين بوليسي الأميركية.



وفي مقال له بالمجلة، تحدث الكاتب كيث جونسون عن تجاوز النظام التجاري العالمي -الذي وضعته الولايات المتحدة الأميركية عقب أزمة الكساد الكبير- عقده السابع.

وقال "يبدو أن هذا النظام معرض للتهديد بواسطة صانعه، ولا سيما في ظل التهديدات التي يشكلها (الرئيس) دونالد ترامب".

وللبحث في وقع قرارات الرئيس الأميركي ومدى تأثير الحروب التجارية التي يشنها، أجرى كاتب المقال مقابلة صحفية مع الخبير روبرت غولوتي.

وقال غولوتي في هذه المقابلة إن النظام التجاري الحالي تأسس في 1947 بنشأة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، وعلى الرغم من التخفيضات المستمرة في التعريفات الجمركية على مدار النصف الثاني من القرن العشرين فإن الأزمات كانت تجد طريقة للحدوث في نهاية المطاف.



وأضاف لا تستطيع الولايات المتحدة والصين حل مشاكلهما بشكل ثنائي لذلك تتسببان في إثارة المتاعب لبقية العالم.

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يبدو أن الأميركيين يرون أن عدم قدرة بلادهم على صنع كل شيء بمفردها يشكل تهديدا لأمنها

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