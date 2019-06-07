سوق المستعمل بمصر.. "اشتر اللي نفسك فيه" بأقل الأسعار

محمد العربي-القاهرة

لم يبذل الشاب المصري سمير عبد المقصود جهدا في إقناع خطيبته بشراء بعض أثاث شقة الزوجية من الأثاث المستعمل، مؤكدا أنه شاهد في أحد محلات بيع المستعمل غرف نوم وسفرة وصالون حالتها ممتازة، ولا تحتاج إلا لإعادة الدهان مرة أخرى لتكون جديدة، وهو ما يوفر له أكثر من نصف تكلفة الجديد.



عبد المقصود لم ينكر للجزيرة نت أنه واجه صعوبة في إقناع أهل زوجته بذلك، ولكنهم مع ارتفاع الأسعار لم يجدوا مفرا من القبول ببعض الأثاث المستعمل، مشترطين أن تكون حالته جيدة وأن يشترى من معارض تتعامل مع سكان المناطق الراقية لضمان جودة الغرف.



ويضيف عبد المقصود أنه توصل لمعارض بيع المستعمل من خلال البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكتشف بعدها أنه ليس حالة شاذة في شراء أثاث زواجه بهذه الطريقة، وأن كل شيء يمكن شراؤه مستعملا، كما أن هذا المستعمل نفسه درجات.

المنتجات الكهربائية المستعملة سوق رائجة بمصر (الجزيرة)

سوق كبير

أما مصطفى القطاوي -الذي يدير معرضا لبيع المستعمل بأحد أحياء القاهرة- فيؤكد أن هذا السوق اختلف عن الماضي، فلم يعد الأمر قاصرا على وكالة البلح التي تبيع الملابس المستعملة، وإنما أصبحت معارض المنتجات المستعملة في كل مكان وتبيع كل شيء.

ويرى القطاوي في حديثه للجزيرة نت أن الأوضاع الاقتصادية والإنترنت كانا سببا في تغيير كبير طرأ على ثقافة البيع والشراء لدى المصريين، خاصة المقبلين على الزواج، فلم يعد الزواج بأثاث مستعمل وصمة عار أو إهانة للعروسين، نتيجة ارتفاع الأسعار، مما جعل الجميع يتخلى عن أحلامه واشتراطاته القديمة.

ويشير القطاوي إلى أن معرضه يبيع الجديد والمستعمل، ولكن مكسبه من المستعمل أكثر من الجديد، حيث يمكن أن يبيع في الشهر منتجا واحدا جديدا أمام ثلاثة أو أربعة من المستعمل، كما أن مكسبه أفضل لأنه هو الذي يتحكم في السعر، على عكس الجديد الذي يخضع لمعايير لا يتحكم هو في معظمها.

وعن السبب الذي دفعه لبيع المستعمل، يوضح القطاوي -المتخرج من كلية التجارة جامعة أسيوط- أنه درس السوق جيدا واكتشف أن المستعمل لم يعد قاصرا على منتجات بعينها، كما أن انتشار المواقع الإلكترونية الخاصة لبيعه وكذلك الصفحات الموجودة على فيسبوك جعلاه يدخل هذا المجال، مع وضع بعض اللمسات الخاصة به حتى يكون مختلفا عن غيره.

وعن أبرز هذه اللمسات، يشير القطاوي إلى أنه يهتم بأن يحصل على المنتجات المستعملة من المستخدمين "السوبر"، فهو يعتمد على شراء الأثاث مثلا من المناطق الراقية التي يرغب سكانها في تغيير أثاث منازلهم كل فترة، كما أن استخدامهم للأثاث يكون جيدا وأذواقهم كذلك، مما يجعل المنتج يظهر للمشتري وكأنه جديد ولا يحتاج إلا لبعض الدهان، وهو أمر في حد ذاته يشجع المشتري، لأنه يمكن أن يحصل على غرفة نوم جديدة سعرها 15 ألف جنيه (900 دولار) مثلا بربع أو ثلث هذا الثمن.