بوينغ.. أكبر طائرة بمحركين في العالم تواجه مشاكل

قال مسؤول تنفيذي كبير في بوينغ الأربعاء إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة ذات محركين في العالم (الطائرة 777 إكس)، ما زالت تواجه تحديات في ما يتعلق بالمحرك التوربيني الجديد (جي.إي9 إكس) من جنرال إلكتريك.

وتواجه بوينغ مواطن خلل في اختبارات المحرك "جي.إي 9 إكس" بعد تأخيرات في تجميعه، وفي أجنحة الطائرة المصنعة من ألياف الكربون.

وتقول مصادر بالقطاع إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة الطائرة 737 ماكس بعد حادثي تحطم داميين- يقلصان المجال أمام أكبر صانع طائرات في العالم للالتزام بهدفه الرسمي أن تدخل الطائرة الخدمة في 2020.

وتقول طيران الإمارات إنها تتوقع تشغيل أولى طائراتها من نوع 777 إكس في يونيو/حزيران 2020، وهو موعد أصبحت تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.

وقال جريغ سميث المدير المالي لبوينغ في مؤتمر صحفي إن هدف 2020 "ما زال هو الافتراض القائم". معيدا تأكيد فحوى تصريحات دينيس ميلنبورغ الرئيس التنفيذي الأسبوع الماضي.

وقال سميث "العنصر الحاسم الآن هو محرك جنرال إلكتريك.. هناك بعض التحديات التي يعكفون على حلها في ما يتعلق بالاختبارات؛ لذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون على ذلك".

وتعاني سوق الطائرات عريضة البدن من هشاشة بسبب تخمة المعروض والمخاوف بشأن الاقتصاد والنزاعات التجارية.

شكوك

وكانت رويترز أوردت في مارس/آذار الماضي أن صفقة محتملة كبيرة لمئة طائرة بوينغ من طرز متنوعة مع الصين أصبحت تحيط بها الشكوك في أعقاب النزاع التجاري وأزمة الطائرة ماكس.

لكن مصادر أخرى قالت إن بوينغ تتفاوض مع الصين لعقد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، رغم تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن بلومبيرغ.

المصادر أضافت أن المحادثات تتعلق بشراء مئة طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" ذات الممرين، وطراز "بوينغ 777 إكس".

وقال ميلنبورغ إن أول طائرتي اختبار طيران 777 إكس غادرتا مصنع بوينغ في سياتل وتخضعان حاليا لاختبارات النظم المتكاملة على الأرض، في حين دخلت طائرتا الاختبار التاليتان مراحل التجميع النهائية.

وقال مصدر بقطاع الطيران مطلع على البرنامج إن جدول اختبارات الطيران الأصلي كان لمدة 14 شهرا، لكن من المستبعد تسريعه في ضوء التدقيق المشدد بخصوص تراخيص الطائرات بعد حادثي الطائرة 737 ماكس في أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار الماضيين.

ويعني ذلك أن الأرجح سيكون تسليم الطائرة 777 أكس لشركات الطيران قرب نهاية 2020، وقد يتأجل ذلك الموعد إلى 2021، حسب ما ذكرت مصادر بقطاع الطيران خلال مناسبة للصناعة في سول هذا الأسبوع.

وبدأت جنرال إلكتريك اختبارات الطيران لمحركها التوربيني، الأكبر في العالم، في مارس/آذار الماضي بعد تأخر ثلاثة أشهر يرجع في الأساس إلى مشكلة في مكبس المحرك.