الجزائر.. ضبابية المشهد السياسي تنذر بأزمة اقتصادية حادة

محمد أمير-الجزائر

يتخوف الكثير من الخبراء الاقتصاديين في الجزائر من تأثر الاقتصاد المحلي بسبب الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد وضبابية المشهد السياسي وانعكاساته على الجبهة الاجتماعية، دون أن تتضح مآلات المرحلة القادمة وموعد انتهاء الأزمة، مما ينذر بأزمة اقتصادية.

ولا يستبعد بعض المختصين أن تدخل الجزائر في أزمة اقتصادية إذا لم يُحل الإشكال السياسي في أقرب الآجال، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي الذي يشهد اضطرابا ملحوظا في ظل تعنت الآراء وغياب الحلول المستعجلة التي توصل البلاد إلى بر الأمان.

ويهدد عدم الاستقرار السياسي بعرقلة تقدم الإصلاحات الاقتصادية، مما قد ينجم عنه تأجيل إصدار قوانين جديدة تتماشى وقطاعات اقتصادية حيوية على غرار المحروقات، الأمر الذي قد يقوض طموحات البلاد لزيادة أو حتى الحفاظ على مستويات تصدير البترول والغاز.

وقال وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بوخالفة في حديثه للجزيرة نت إن اقتصاد الجزائر مربوط بمداخيل وميزانية الدولة، وأي خلل يمس بالميزانية يربك الاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وضع مبهم

واعتبر بوخالفة أن الوضع السياسي المبهم الذي تمر به الجزائر سيؤثر على الاقتصاد الوطني ولو بقدر طفيف، لكن استمراره سيكون له أثر سلبي للغاية، رغم أن ميزانية الدولة تغطي العجز لمدة سنتين كاملتين.

وحذر من تأخر الاستحقاقات السياسية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تكون قصيرة المدى وفي أقرب وقت ممكن، حتى تتفادى الجزائر أزمة اقتصادية هي في غنى عنها.

وأكد وزير المالية الأسبق أن العام 2019 محوري بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حيث يجب أن يقفز خلاله إلى ما كان مخططا له، مشيرا إلى أن الجو العام السياسي لا يخدم الاقتصاد، وينقص من عزيمة المستثمرين.