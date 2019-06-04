هل يستطيع الفلسطينيون إصدار عملة وطنية؟

عوض الرجوب-رام الله

يشكل إطلاق عملة وطنية، تقليدية أو إلكترونية، هاجسا يشغل الأوساط السياسية الفلسطينية، لكن هذا الحلم محفوف بكثير من المخاطر على المستويات السياسية والاقتصادية، في وقت يشكك فيه البعض بجدية التوجه الفلسطيني في هذا السياق.

وكرر رئيس الوزراء محمد اشتيه قبل وبعد توليه منصبه الشهر الماضي حديثه حول الانفكاك عن الشيكل (العملة الإسرائيلية) المتداول في الأراضي المحتلة، ودراسة إمكانية إصدار عملة رقمية.

سلطة النقد التي هي بمثابة البنك المركزي تبدو موضوعية إزاء إصدار عملة وطنية، فهي تؤكد أنها من المواضيع الشائكة التي تستدعي "دراسة مستفيضة ومعمقة" وفق ما صرح به المحافظ عزام الشوا للجزيرة نت.

الأمر -وفق الشوا- يتطلب "نضوج وتهيئة عدة اعتبارات سياسية واقتصادية" لضمان نجاح إصدار العملة وبما يحقق المحافظة على قيمتها وقوتها واستقرارها.

عملات متداولة

تعتمد فلسطين نظاما نقديا متعدد العملات: الدولار الأميركي، الدينار الأردني، الشيكل، وبدرجة أقل اليورو، في عمليات التبادل وتسوية كافة المدفوعات الرسمية وغير الرسمية.



وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في فبراير/شباط 2018 الحكومة بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وفي الشهر ذاته أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الانتقال من الشيكل إلى أي عملة أخرى، بما في ذلك العملة الرقمية.