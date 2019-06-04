عزوف عن كعك وملابس العيد.. لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار بمصر؟

محمد سيف الدين-القاهرة

للعام الثالث على التوالي لن يحل كعك العيد ضيفا على مائدة المصري الخمسيني مدحت البنا، رغم انخفاض أسعاره عن العام الماضي، حيث ما زال بعيدا عن متناول يده، كما كان قبل قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف).

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بما يقرب من 57% فور إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرفه في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، فيما أعلن البنك الدولي مايو/ أيار الجاري أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.

ويقول الخمسيني المصري إنه كان يحرص دائما على شراء الكعك والملابس لأسرته في العيد، ولكن بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، عزف عن الأمر.

وأضاف الموظف الحكومي في حديثه للجزيرة نت "في 2013 كان متوسط سعر الكيلوغرام من الكعك ثلاثين جنيها، بينما الآن الأسعار للمشاهدة فقط، بلاها (لا داعي) كعك هذه السنة أيضا، أما أسعار الملابس فباتت خرافية مقارنة بدخل المواطن البسيط".