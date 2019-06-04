بورصة قطر.. تعافٍ كلي من ضغوط الحصار وصعود كبير للأسهم

محمد بنكاسم-الجزيرة نت

تدرّج أداء بورصة قطر منذ بداية فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا سياسيا واقتصاديا على الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، عبر ثلاث مراحل أساسية.

إذ انتقلت سوق الأسهم القطرية -التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 160 مليار دولار- من سنة أولى (2017) صعبة جراء الحصار، إلى سنة ثانية (2018) قلصت فيها الخسائر بشكل سريع إلى أن تعافت كليا من تبعات الحصار، ثم سنة ثالثة (2019) تكرس فيه منحنى الصعود وطي صفحة الحصار.

وكان تعافي بورصة قطر نتيجة لقرارات داخلية مرتبطة أساسا برفع سقف تملك الأجانب للأسهم في الشركات المدرجة إلى 49%، وبطرح إدارة البورصة عددا من المنتجات والخيارات للمستثمرين على اختلاف أصنافها، كما كان للعوامل الخارجية تأثير واضح على التداول في البورصة ومن أبرزها صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

السنة الأولى

أعلنت بورصة قطر بعد أسبوع من بدء الحصار أنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط في أعقاب فرض الحصار، وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري إن مؤسسات في دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) تعمدت الإضراب بالسوق القطرية.

وكان من نتائج الحصار أن تراجعت نسبة المستثمرين من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في بورصة قطر .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من 2017، أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة أن السوق تجاوزت صدمت الحصار، وأنها أصبحت تعمل الآن بشكل طبيعي، وأوضح المسؤول القطري أنه جرى تدشين أكثر من مئة صندوق أجنبي جديد في قطر منذ فرص الحصار.