صندوق النقد: الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود بمواجهة الحصار

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وأضاف الصندوق في بيان قبل يومين من إتمام الحصار عامه الثاني، أن أداء الاقتصاد القطري تحسن خلال العام الماضي، وأنه نجح في امتصاص الصدمات.

وذكر الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يُقدر بنحو 2.2% مقارنة بنمو بلغت نسبته نحو 1.5% في عام 2017.

كما ذكر الصندوق أن القطاع المصرفي القطري في وضع جيد، وأشار إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 15% خلال العامين الماضيين، وذلك بعد زيادة بنسبة 82% بين عامي 2012 و2016.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حجم احتياطي قطر من النقد الأجنبي سيرتفع إلى 44.3 مليار دولار هذا العام، بينما قدرت أن قيمة الصادرات ستزيد على ثمانين مليار دولار خلال تلك الفترة.

وأفاد الصندوق أن النمو على المدى المتوسط ستدعمه زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهو مشروع مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار بين شركتي قطر غاز وإكسون موبيل الأميركية.

وسينتج المشروع عند اكتماله مليارا وأربعمئة مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز للسوق المحلية، إضافة إلى كميات من المكثفات.