تعرف على أبرز منصات شراء عقود البتكوين الآجلة

تأمل البورصة أن تساعد العقود الآجلة للبتكوين على تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وقد شارك العديد من المستثمرين بأموال طائلة على أمل أن تعود العقود الآجلة بالفائدة لهم.

ووفقا لتقرير نشره موقع "هاكرنون" الأميركي، فإن هذه العقود تستخدم للمراهنة على الأسعار. وحسب بعض الخبراء، هذا هو السبب وراء الانخفاض الحاد في سعر البتكوين خلال الفترة الماضية.

ما هي العقود الآجلة للبتكوين؟

تمثل العقود الآجلة للبتكوين عقود تداول بين طرفين لشراء العملة أو بيعها بسعر ثابت وفي وقت معين في المستقبل. وبشكل أكثر تحديدا، هي العقود التي يتعهد فيها البائع تعاقديا بتسليم سلعة أو أصل إلى المشتري في تاريخ وبسعر محدد مسبقا. في المقابل، يتعهد المشتري بقبول البضائع المتفق عليها من البائع. وفي الواقع، تستخدم العقود الآجلة في المقام الأول للوقاية من تقلبات السوق.

وأضاف التقرير أن العقود الآجلة للبتكوين تمثل مشكلة حساسة في هذا المجال. لكن العام 2018 قد ولى بالفعل، وقد حان الوقت لرؤية التوقعات الإيجابية للعام الحالي حيث سجلت بورصة شيكاغو التجارية رقما قياسيا في فبراير/شباط الماضي لعقود البتكوين الآجلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان هناك سجل كبير بتاريخ 19 فبراير/شباط 2019 يوثق تداول 183838 عقدا بقيمة 91.69 ألف بتكوين، أي ما يعادل 360 مليون دولار.

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منصات شراء عقود البتكوين الآجلة

1- تقدم بورصة شيكاغو التجارية أوسع مجموعة من العقود الآجلة، وتمتلك أربع بورصات آجلة: "سي.أم.إي" و"سي.بي.أو.تي" و"أن.واي.أم.إي.إكس" و"سي.أو.أم.إي.إكس". ونظرا لإجمالي حجم السوق، فإن مجموعة "سي.أم.إي" لا تمثل سوى جزء بسيط من سوق مشتقات البتكوين.

2- "بيكسبلاس" هي عبارة عن منصة بتكوين تطلعية للعقود المفتوحة التي تتعامل بالبتكوين وإيثوريوم ولايتكوين. ويعتقد فريق التطوير العامل وراء هذه المنصة اعتقادا راسخا بأن عملات البلوكتشين والبتكوين سيكون لها تأثير كبير على السوق المالية العالمية.

3- تعد بيتماكس من إنجلترا فرصة مثالية للمضاربين الذين يرغبون في الاستفادة من شروط العقود القصيرة الأجل والأرباح المالية العالية. لقد هزت وكالة بتكوين التجارية الجديدة السوق فعليا بفضل عقودها الآجلة التي بلغ عددها مئة عقد. كما لا تقبل هذه الوكالة عملة البتكوين إلا للودائع والسحوبات، وتكون أرباحها وخسائرها بعملة البتكوين أيضا.

4- من جهة أخرى تخطط كل من "إيريسكس" و"سيد سي.إكس" لتزويد السوق الأميركية بالعقود الآجلة للبتكوين الصناعية بعملات مشفرة مختلفة في وقت لاحق من هذا العام.

5- لم تبدأ كوينفلاكس العمل حتى أوائل العام 2019، وهي تدعم التداول في العقود الآجلة للعملة المشفرة التي تم تسليمها فعليا، مما يوفر فرصة تداول عملات البتكوين بشكل صناعي. وتشبه العقود الدائمة المطورة العقود الآجلة التقليدية، ولكنها تشمل بعض المواصفات مثل عدم وجود تاريخ انتهاء الصلاحية أو التسوية.

6- تعمل "بينونس" على مراقبة سوق المشتقات المالية عن كثب، ولديها خططها الخاصة. وتقدم "ديريبيت" من هولندا إمكانية التداول بعقود البتكوين الآجلة أو خيارات البتكوين. وقد تأسست هذه المنصة عام 2016 من قبل جون جانسن. علاوة على ذلك، فإن عقودهم الآجلة مفتوحة أمام أي شخص، بغض النظر عن الموقع.

7- تخطط "ناسداك" لإطلاق سوق العقود الآجلة الخاصة بها "باخت" في الربع الأول من هذا العام، إذ تعمل ثاني أكبر بورصة في العالم مع لجنة التداول "سي.أف.تي.سي"، وهي لجنة تداول السلع والعقود الآجلة. وبعدما تم تأجيل بدء العمل عدة مرات، يتضح أن أهم هيئة لتنظيم المبادلات في الولايات المتحدة لم توافق بعد على تداول مشغلي سوق العقود الآجلة للبتكوين. وفي غضون ذلك، ينتظر 12 مستثمرا ومبلغ استثمار قدره 182.5 مليون دولار يوم التداول الأول.

8- يقع مقر "أوكيكوين" في الصين، وهي وكالة تقدم عقود البتكوين واللايتكوين الآجلة. ولا يسمح حاليا للعملاء في الولايات المتحدة بالتداول، ولكن هناك إمكانية للتكهن بموعد إعادة الأموال التابعة لشركة "فيات". وتمثل بورصة العقود الآجلة موطنا لبعض التجار الأكثر نفوذا في البلاد، ومنصة لأكبر المبالغ المالية.

9- تتداول "كويننات" التي يقع مقرها في سنغافورة، بعقود البتكوين الآجلة والعملات المشفرة الأخرى، ولكن السيولة التي توفرها هذه العملات ليست مبهجة تماما، كما يمكن التحكم في دفاتر الطلبات الخاصة بها. وإذا كنت لا تمانع ذلك ولا تخشى الخسائر، فيمكنك الاستثمار في تجارة المشتقات الصغيرة والناشئة هذه.

10- "بيت في.سي" هي البديل الصيني، وهي منصة تشتمل على المخاطر الرئيسية ذاتها التي تمثلها أوكيكوين، وتنتمي إلى المنصات الآجلة التابعة لمنصة هوبي. وسيكون دفتر طلباتك لعقود البتكوين الآجلة مثيرا للإعجاب، لكن السيولة ستكون متأخرة قليلا عن أوكيكوين.

11- قدمت هوبي مؤخرا منصة "إي.أو.أس" وتسعى لجعلها بديلا حقيقيا عن إيثوريوم مستقبلا. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت الشركة أنها ستطلق منصة التداول الخاصة بها في السوق.

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هل عقود البتكوين الآجلة جيدة أم سيئة؟

يكاد يستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي ستتبعه أسواق البتكوين. ومع ذلك، فقد انخفض معدل التقلبات المرتفع إلى حد ما مع تزايد عدد الأشخاص الذين يملكون عملات البتكوين الخاصة بك. وعموما، ينظر إلى أسواق العقود الآجلة للبتكوين على أنها نعمة وليست نقمة بالنسبة لتداول العملات المشفرة.

فيما يلي بعض الأسباب وراء تأثير عقود البتكوين الآجلة على القرارات التي يتخذها تجار البتكوين:

1- يمكن أن يقلل تداول العقود الآجلة للبتكوين من المخاطرة الإجمالية لعملة البتكوين.

2- تظل العقود الآجلة قابلة للتداول على مدار الساعة وتوفر سيولة عالية وبتكلفة منخفضة.

3- لا تشمل العقود الآجلة الرسوم الإدارية السنوية.

4- يوفر تداول العقود الآجلة إمكانية النفاذ الفوري إلى الأسواق.

5- يحظى التجار والمستثمرون بفرصة تحقيق أرباح عالية.

6- توفر إمكانية المراهنة على زيادة الأسعار وانخفاضها.