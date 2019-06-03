تونس.. هل يحد منع التعامل "بالكاش" الفساد المالي؟

تونس-آمال الهلالي



لم يعد بإمكان التونسيين بداية من اليوم تداول "الكاش" في معاملاتهم المالية، التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار (نحو 1600 دولار)، وهو إجراء اتخذته الحكومة في إطار "ترشيد استعمال الأموال ودعم شفافية المعاملات بين الأشخاص".

ويجمع مراقبون وخبراء في الاقتصاد على أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في الحد من نزيف العملة التي يقع تداولها خارج الأطر الرسمية، وأن يحارب ظواهر مثل التهرب الضريبي وتبييض الأموال، التي تنخر الاقتصاد التونسي.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، حيث "يحجر على المصالح الإدارية العمومية إسداء الخدمات المتعلقة بالتفويت بمقابل للعقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا".

ويشمل هذا الإجراء الجديد "عمليات التفويت بمقابل للعقارات أو أجزائها والأصول التجارية أو عناصرها وكذلك وسائل النقل بجميع أنواعها".

ويتمثل الأمر في ضرورة الاعتماد على وسائل دفع بنكية أو بريدية لإتمام هذه العمليات، مع وجوب التنصيص عليها ضمن عقد البيع وذكر البيانات والمراجع المتعلقة بها.

أزمة سيولة

وسبق لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن كشف في تصريحات إعلامية محلية عن قيمة الكتلة النقدية التي يقع تداولها خارج القطاع المالي المهيكل، والتي ناهزت أربعة مليارات دينار (نحو 1.3 مليار دولار).

وأقر العباسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بوجود أزمة سيولة خانقة تهدد القطاع البنكي، لافتا إلى أن "سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك".

واعتبر الخبير المحاسب وليد بن صالح في تصريح للجزيرة نت أن هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد المعاملات نقدا والحد منها؛ بهدف التحكم في الحجم المتنامي للسوق الموازية، الذي فاق 30% من الناتج المحلي الخام".

وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشكل المعاملات نقدا أحد أهم ركائزها.

ولفت وليد بن صالح إلى أن إحصاءات صادرة عن البنك المركزي أظهرت تضاعف كتلة الأوراق المالية المتداولة منذ أواخر 2010، لتتجاوز 125 مليار دينار، في حين تقدر حاجات الاقتصاد الوطني بنحو 85 مليار دينار.

وأضاف "نستنتج هنا أن أكثر من أربعة مليارات دينار من المعاملات النقدية لا تتم عبر المسالك العادية المقننة للجهاز البنكي ولا تخضع للرقابة".