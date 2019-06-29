موجة غلاء الأسعار في مصر.. هل يتحملها المواطن؟

عبد الرحمن محمد-القاهرة

بسخرية كبيرة وابتسامة باهتة علق راضي الجيزاوي -يملك محلا لبيع أدوات كهربائية حديثة- على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء وما تبعه من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، لافتا إلى أن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية تظهر ملامحها مطلع الشهر المقبل.

ويتابع الجيزاوي للجزيرة نت "اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة".

ورغم أن زيادة أسعار الكهرباء المعلن عنها الشهر الماضي سيبدأ تطبيقها مطلع يوليو/تموز المقبل، فإن الإعلان عنها أحدث أثرا سريعا بارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي ازدادت حسب إحصاء رسمي بنسبة 1.1% في مايو/أيار، مقابل 0.5% في أبريل/ نيسان.

موجة زيادات

تشير وسائل إعلام محلية إلى حصول موجة مرتقبة من الزيادات في الأسعار ستشمل الوقود ومختلف أصناف وشرائح استهلاك المياه، بعدما تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بطلب إلى مجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

ولا يجد الجيزاوي إجابة واضحة عن مدى قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وواصل سخريته "نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع".