وفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة "موتلي فول"، فإن 60% من المشاركين أفرطوا في الإنفاق خلال الأيام السبعة الماضية، حيث بلغ معدل هدر المال 139 دولارا شهريا.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ريديرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ميغان مكموريس إنه حسب الخبيرة المالية تيفاني أليش، المعروفة باسم "الخبيرة في الميزانية" والمدافعة عن العافية المالية في شركة "برودنشال"؛ فإن معظمنا بحاجة إلى توجيهات الخبراء عندما يتعلق الأمر بتحقيق العافية المالية، وهذا أمر طبيعي للغاية.

ويشرح التقرير كيف يمكن لعاداتك وأهدافك اليومية وموقفك تجاه المال أن يفسد نجاحك المالي، وذلك وفقا لمستشارين ماليين.

ونقدم لك هنا 12 عادة ينصح خبراء التمويل الشخصي بالتخلص منها:

1- وضع كل أموالك في حساب معاملات واحد

قالت أليش إن "الفصل بين أموالك من بين أبسط الطرق لتحديد ميزانيتك والالتزام بها". وتنصح أليش باتباع تقنية من ثلاث خطوات لوضع الميزانية؛ تتمثل الخطوة الأولى في إعادة تسمية حساب المعاملات الخاص بك كحساب إنفاق/إيداع حتى تكون لديك رؤية واضحة حول الهدف من فتح هذا الحساب، مع ربطه ببطاقة المدين الخاصة بك.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في فتح حساب معاملات آخر، واعتباره حسابا للفواتير. وتنطوي الخطوة الثالثة على حساب متوسط الفاتورة ابتداء من مطلع الشهر حتى اليوم 15، ومن 16 إلى نهاية الشهر، ومن ثمّ تحويل هذا المبلغ إلى حساب الفواتير الخاص بك كل أسبوعين. وأوردت أليش أنك "بهذه الطريقة ستكون متأكدا من أن أموال فاتورتك في مأمن، كلما أنفقت من بطاقة المدين".

2- تصيّد المبيعات

أشارت الكاتبة إلى أن توفر الكثير من عروض الشراء قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تراجع ميزانيتك، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة "موتلي فول".

ومن بين الأسباب العشرة الأولى للإفراط في الإنفاق، سببان يشملان المبيعات، وهي التخفيضات على البضائع أو المبيعات المفاجئة التي تستخدمها "لمرة واحدة"، والتي يمكن أن تؤدي إلى إنفاق المزيد من الأموال.

3- الشعور باليأس

لا تتمحور العافية المالية حول الأموال فحسب، فقد أوضحت أليش أن موقفك وسلوكك تجاه المال قد يكون في بعض الأحيان أكبر عائق يقف في طريقك. ومن واقع تجربتها، ذكرت أليش "بلا شك، لقد ارتكبت في الماضي بعض الأخطاء المالية التي وضعتني في وضع محرج، ولم أتمكن من إدراك الحلول رغم أنها كانت متاحة أمامي".

4- عدم تدوين أفكارك

أكد نايثان هاملتون، المؤسس المشارك والمحلل في مجال التمويل الشخصي في موقع "ذي أسنت" الذي أنشأته شركة "مولتي فول"؛ أن "تدوين أهدافك يزيد فرص نجاحك، فعندما تكتب شيئا ما، يصبح ذلك أمرا واقعا، إلا أن هذه الخطوة يتم غالبا تجاهلها".

5- عدم الاستفادة من المال "الذي عثرت عليه"

في حال دفع شخص ما الفاتورة في المقهى نيابة عنك، أو في حال حصلت على خصم منذ أشهر ونسيت أمره، فإن أليش تطلق على هذا النوع من الأموال "المال غير المتوقع"، لذلك "من المفيد تحويل هذه الأموال على الفور إلى حسابات التوفير؛ وستتفاجأ من المبلغ الذي أُضيف إلى حسابك دون أي عناء.

6- الإدمان على الاشتراك

بإمكانك التسجيل في نسخة تجريبية لمدة شهر مجانا قبل أن تتحمل تكاليف الاشتراك في موقع أو خدمة لا تحتاجها. وقد أشارت ليزلي تاين، وهي محامية متخصصة في تسوية الديون في نيويورك؛ إلى أن "كثيرين منا يدفعون مقابل الاشتراكات الشهرية في أشياء لا نستخدمها".

7- الاستسلام لهوس "المواكبة"

قالت أليش "في ما مضى كان جارك الذي يعيش بالقرب منك يعد الشخص الوحيد الذي قد تستطيع الاطلاع على أخباره، بينما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث بِتَّ تواكب الجميع بمجرد فتح هاتفك. في المقابل، حاول ألا تستسلم لهذا الهوس".

8- عدم الإرجاع أو عدم التفاوض

أوردت الكاتبة أن إعادة بعض البضائع أو الاتصال بشركة الكابلات للحصول على سعر أفضل، والتفاوض على الرسوم المصرفية يستغرق بالتأكيد بعض الوقت، ولكنه أمر مفيد.

9- عدم استخدام التكنولوجيا

لقد ولّت الأيام التي تضطر فيها إلى التحكم يدويا في الأموال. ووفقا لهاملتون فإنه "من الأسهل تصنيف نفقاتك وتحديد خطواتك اللازمة لتحقيق تلك الأهداف في هذه الأيام. وفي الواقع، دائما ما نشجع الناس على الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لصالحهم".

10- تبذير الطعام

أوضحت الكاتبة أن الشخص الأول الذي يهدر المال، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة "موتلي فول"؛ هو الشخص الذي يرمي بقايا الطعام. ومن بين الأسباب التي تفسر هذه الظاهرة، حسب دراسة حديثة، هو أن الناس يخطئون في قراءة الملصقات الغذائية.

11- عدم التعرف على عاداتك اليومية

بيّن هاملتون أن الميزانيات الشهرية لا تمكن من التحكم في النفقات اليومية، وهو يقدم بدل ذلك خيار مراقبة الميزانية كل عشرة أيام. وعندما تراقب حسابك كل عشرة أيام، فإن ذلك يتيح لك الفرصة للانتباه إلى التقلبات اليومية وإجراء التعديلات اللازمة.

12- القيام بالكثير في وقت قصير

أوضح هاملتون أنه "لنفترض أن لديك عشر عادات مالية ترغب في تغييرها، أنصحك بأن تسعى إلى تغيير عادة كل شهر، وتذكر فقط عدم الشعور بالإحباط عندما تواجه بعض العقبات. امنح نفسك فترة راحة لتدرك أن ما يحدث ليس إلا مجرد عملية".



ختاما تؤكد أليش أن كلمة "الميزانية" ليست كلمة محبذة عادة. وفي حال كنت توفر مالك للعطلة، فحين ترفض دعوة صديقة لتناول الطعام، لا تقل "لا"، بل قل "نعم" للسفر للمغرب بدل ذلك. وقد أكدت أليش أن "هذا التعديل البسيط في طريقة تفكيرك سيحدث فرقا في تحقيق هدفك".