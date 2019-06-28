تحسنت أمام الدولار.. هل تصمد الليرة التركية أمام التأثيرات الخارجية؟

زاهر البيك-أنقرة

وصلت الليرة التركية إلى أعلى مستوى لها أمام الدولار الأميركي منذ أكثر من شهر، مدعومة بمؤشرات سياسية مهمة؛ أبرزها التزام أنقرة بوقف استيراد النفط من إيران، وتجنب عقوبات أميركية كان من المتوقع أن تتسبب في متاعب كبيرة جداً للعملة التركية، التي فقدت أكثر من 35% من قيمتها خلال الأشهر الماضية.

وارتفعت قيمة الليرة التركية خلال الأيام الأخيرة لنحو 2%، وارتفعت قيمتها أمام الدولار من 6.20 ليرات إلى ما دون 5.86 ليرات للدولار الواحد، لكن ما مدى صمود هذا التحسن في ظل الخلاف التركي الأميركي حول شراء صواريخ أس 400 من روسيا؟ حساسية مفرطة تظهر العملة التركية حساسية مفرطة تجاه الأزمات الخارجية، وسبق أن انخفض سعر صرف الليرة في توترات سابقة تعلقت بأزمة أنقرة مع موسكو على خلفية إسقاط المقاتلات التركية طائرة سوخوي الروسية عام 2014.

وسجل سعر صرف الليرة منذ ذلك الحين انهيارات كبيرة في خمس مناسبات، ارتبط أغلبها بالخلاف مع واشنطن في عدد من القضايا؛ وأهمها: اعتقال القس الأميركي برونسون والرفض التركي اللافت للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأرجع الباحث الاقتصادي في الشأن التركي محمد عليان أسباب تحسن الليرة التركية الملحوظ إلى اتخاذ الحكومة التركية العديد من التدخلات والتدابير المالية والتجارية لدعم استقرار الليرة ووقف تدهورها والعديد من الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد.

وأكد عليان للجزيرة نت أن التدخل الأقوى كان من قبل البنك المركزي الذي اتخذ عدة قرارات برفع سعر الفائدة حتى وصلت إلى 24% منذ مطلع العام الحالي قبل أن يثبّتها عدة مرات عند نفس المستوى حتى يومنا هذا.