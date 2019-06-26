وزير أميركي يعترف.. المزارعون ضحايا حرب ترامب التجارية مع الصين

أقر وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو بأن المزارعين الأميركيين هم "ضحايا" لحرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين وفقا، لمقابلة بُثت أمس الثلاثاء.

وقال بيرديو لقناة سي أن أن "نعم، أعتقد أنهم أحد ضحايا الخلل التجاري"، وأضاف "كنا نعلم أنه عندما نعاقب الصين فإن الرد، إذا جاء، سيكون ضد المزارعين".

وأضاف "أبلغت الرئيس -والرئيس يتفهم- أنه لا يمكنك أن تدفع الفواتير بمشاعر الوطنية... نعلم ذلك وبالتأكيد هو يعلم ذلك. ذلك هو السبب في أنه كان يسعى لتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء النزاعات التجارية عبر تسهيلات في السوق".

وأضاف أن إدارة ترامب خصصت دعما للمزارعين، لكنهم ما زالوا ضمن الأكثر تضررا من النزاع التجاري مع الصين.

والمزارعون هم كتلة انتخابية رئيسية ساعدت ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري على الفوز بالانتخابات في 2016.

وكشفت إدارة ترامب الشهر الماضي عن حزمة دعم بقيمة 16 مليار دولار للمزارعين لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من الحرب التجارية المستعرة منذ عشرة أشهر مع الصين.

وكانت الصين في السابق وجهة لما يزيد على 60% من صادرات فول الصويا الأميركية.

واستهدفت الصين واردات زراعية أميركية وفرضت عليها تعريفات جمركية على رأسها فول الصويا والذرة والقمح، ردا على التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب ضد بضائعها.

لا تنازلات

وجعلت التعريفات الانتقامية المنتجات الزراعية الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمستوردين الصينيين، وتوقف معظم المشترين من القطاع الخاص عن شراء فول الصويا أو القمح الأميركي، بحسب "سي أن أن".

وأيد كثير من المزارعين قرارات ترامب، رغبة منهم في إبرام صفقة تجارية أفضل مع الصين تعالج المشاكل الطويلة الأمد لما يصفونها بالممارسات التجارية غير العادلة.

لكن بعض المزارعين بدأ صبرهم ينفد بعد أن صعد ترامب المعركة التجارية وقام برفع التعريفات على 200 مليار دولار من البضائع الصينية الشهر الماضي، وهو ما كان بمثابة مؤشر على أن البلدين ليسا قريبين من إبرام صفقة كما كان البعض يتوقع.

وأمس الخميس قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شروط تتعلق بالرسوم الجمركية.

وأضاف أنه من غير المتوقع أن يقدم ترامب أية تنازلات للرئيس الصيني خلال اجتماعهما عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين.