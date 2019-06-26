دعما للسياحة صيفا.. فئات يمكنها الدخول إلى قطر دون تأشيرة مسبقة

ودشنت الدوحة مؤخرا نظام الإخطار الإلكتروني للراغبين في السفر لدولة قطر أثناء موسم الصيف والممتد من تاريخ 4 يونيو/حزيران وحتى 16 أغسطس/آب 2019.

هذا النظام يمكن المقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم والحصول على إخطار إلكتروني يخولهم الدخول للدولة بتأشيرة عند الوصول دون رسوم.

وتشمل الفئات المستهدفة الأقارب والأصدقاء للمقيمين في قطر والمقيمين السابقين بالدولة والعائلات الباحثة عن وجهات سياحية جديدة.

جميع الجنسيات

نظام الإخطار الإلكتروني مفتوح لجميع الجنسيات، وتقوم الإدارة المعنية بالإدارة العامة للجوازات بقطر بالتدقيق بشأن الطلبات المقدمة والرد عليها خلال 24 ساعة كحد أقصى، فيما يشترط النظام وجود حجز عودة عند الدخول إلى البلاد.

ويؤكد مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، في حديث للجزيرة نت، أن تجربة الزائر تقع في صدارة وأولويات المجلس، مما دفع إلى الحرص على أن تكون هذه التجربة متكاملة حيث تبدأ قبل وصول السائح إلى قطر من خلال سهولة الحصول على التأشيرة، مرورا بالعروض التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية وصولا إلى باقة متنوعة من العروض والفعاليات والأنشطة بانتظار السائح فور قدومه.

التسهيلات الإضافية المقدمة خلال فترة الصيف جاءت لتقدم عامل جذب لفئات مختلفة (الجزيرة)

ويضيف الإبراهيم أن قطاع السياحة في الدولة استطاع تشكيل ملامح أصالة التجربة بالتعاون مع الشركاء، حيث تحتل قطر المرتبة الثامنة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مؤشر الانفتاح حسب منظمة السياحة العالمية.

تنسيق وتعاون

وأوضح الإبراهيم أن هذا المركز المتقدم يستند إلى الكثير من جهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة على رأسها وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية، لتسهيل عملية الوصول إلى قطر من خلال سياسات عدة، منها مد فترة تأشيرة العبور، وإطلاق نظام إخطار السفر الإلكتروني وإعفاء أكثر من ثمانين جنسية من تأشيرة الدخول.

ونجح قطاع السياحة في قطر -وفقا للإبراهيم- في أن يجعل قطر الخيار الأول للسياحة العائلية لما تتميز به من أنشطة وعروض وفعاليات تتناسب مع مختلف أفراد الأسرة، ولفت إلى أن التجربة السياحية القطرية تستهوي كل الباحثين عن التميز والأصالة والثراء فيما تقدمه قطر كوجهة سياحية.

وأشار مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة إلى أن التسهيلات الإضافية المقدمة خلال فترة الصيف جاءت لتقدم عامل جذب إضافي لثلاث فئات، هي زيارة الأقارب من الدرجة الأولى وزيارة المقيمين السابقين وزيارة العائلات المسافرة.

واعتبر أنه من الملائم أن تقدم هذه التسهيلات في موسم الصيف لما يحتويه من ألوان ثقافية مختلفة وعروض فنية حية وأنشطة ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية.

مسافرو الترانزيت يمكنهم الحصول على تأشيرة عبور مجانية (الجزيرة)

برنامج الصيف

ويتضمن برنامج "الصيف في قطر" لهذا العام -الذي أعلنه المجلس الوطني للسياحة- باقة متنوعة من الأنشطة الداخلية والخارجية، كما يشهد مشاركة واسعة من النجوم والفنانين، من داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى فعاليات المخيمات الرياضية وأنشطة التعليم عبر الترفيه وعروض التسوق والضيافة التي تهدف إلى تشجيع السياحة في قطر.

كما تمنح الإجراءات أيضا المسافرين الذين لديهم فترة توقف بين الرحلات في الدوحة، الاستفادة من مبادرة "+ قطر"، وهي باقة مميزة لرحلات التوقف في قطر.

وتمنح هؤلاء المسافرين فرصة لاستكشاف المعالم السياحية في الدوحة وكذلك الإقامة في أحد فنادقها والحصول على تأشيرة عبور مجانا.