"حصاد" القطرية تستحوذ على حصة بأكبر شركة بذور زيتية عضوية بالعالم

أعلنت شركة حصاد الغذائية -إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار- عن استحواذها على حصة 22.5% من أسهم شركة "سن رايز فودز" إنترناشيونال، وهي أكبر شركة حبوب وبذور زيتية عضوية في العالم، ومملوكة لشركة ترياكي أجرو التركية.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات هذا الاستثمار في الربع الأخير من عام 2019، وفق بيان لشركة حصاد.

كما أعلنت حصاد عن توقيعها على اتفاقية إستراتيجية مع شركة ترياكي أجرو لتوفير مختلف الحبوب الغذائية للسوق المحلي في حال الطلب.

وستعزز هذه الاتفاقية جهود شركة حصاد الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، بحسب بيان للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد محمد السادة إن الشركة ستستفيد خلال السنوات القادمة من الجانب التجاري لهذه الصفقة، نظرا لنمو الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية بشكل كبير.

ويقع المقر الرئيسي لشركة "سن رايز فودز" في كندا، وتقوم بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأميركي والأوروبي.

كما تمتلك "سن رايز فودز" مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، وتمتد عملياتها من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أميركا الشمالية.