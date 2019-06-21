عملة فيسبوك الرقمية.. هل هي ثورة جديدة بالاقتصاد العالمي؟

رجحت صحيفة لوموند الفرنسية أن يتم استخدام عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا" بداية من عام 2020 في الهند وأفريقيا اللتين تتمتعان -رغم ضعف الولوج إلى خدمات البنوك- بهواتف محمولة تقدم خدمات الاقتراض وتحويل الأموال.

وأعلنت فيسبوك الثلاثاء الماضي عن عزمها إطلاق ليبرا الرقمية بداية من العام المقبل.

ورأت الصحيفة في مقال لفينسان لورفلين من معهد إيكونومي أن ليبرا سيتم استخدامها وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأصول والمدخرات في البلدان التي تعاني من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وأنها ستغري المستهلكين في البلدان المتقدمة لسهولة الدفع بها عبر الإنترنت أو في المتاجر.

آفاق.. تغييرات

تفتح ليبرا آفاقا أوسع بكثير من مجرد الحديث عن آثارها النقدية التي يركز عليها المراقبون، وستكون عملة للدفع مقابل سماح المستخدمين باستغلال بياناتهم الشخصية، مثل إرسال قائمة تشغيل شخصية إلى تطبيق موسيقي أو نقل سجل صحي إلى شركات أدوية.

وأوضح لورفلين أن هذه العملة ستسهل الدفع للمستخدمين وتشجعهم على الرد على استطلاعات الرأي، وترك آرائهم حول المواقع السياحية وغير ذلك.

وأشار إلى أن عملة ليبرا المشفرة المرتبطة بتكنولوجيا البلوكتشين ستسمح بثلاثة تغييرات جوهرية.

يقول الكاتب إن نجاح فيسبوك يرتبط تاريخيا بخفض تكلفة التسويق لمستخدمي الإنترنت وتحليل تفاعلاتهم (حسب الروابط والنقرات والإعجاب) مما يفتح سوق إعلانات جديدا.

كما أن خفض تكلفة تتبع المستخدمين عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي (التغيير الأول) سيحفز الإبداع والبحث والتعليم والاختراع والابتكار -حسب الكاتب- مما يعزز اقتصاد المعرفة من خلال إعطاء قيمة مالية للمساهمات الفردية مهما كانت صغيرة.