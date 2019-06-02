بعد عامين من الحصار.. كيف حققت قطر الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان؟

بهادور الذي انضم إلى فريق "بلدنا" بوظيفة الإشراف على الحظائر، يعتبر أنه طوال فترة عمله بهذا المجال -التي تمتد لـ 15عاما- لم ير حجم أعمال ينفذ بهذه السرعة والاتقان، فـ "بلدنا "بالنسبة لبهادور ورفاقه باتت التحدي الأكبر للوصول بها كأكبر منتج ومصدر للألبان في المنطقة.

ويروي قصة نجاح هذا المشروع بعد أن كان لا يمتلك في حظائره أكثر من أربعة آلاف بقرة فقط، لتتحول بعدها الأمور وتبدأ أيادي العمل تنتشر في كل أرجاء الشركة لتستقبل "بلدنا" خلال أسابيع قليلة 14 ألف بقرة جديدة في حظائرها الأربعين التي تتسع لقرابة 24 ألف بقرة.

لم يكن بهادور ورفاقه يتوقعون هذا النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال تلك الفترة القليلة متغلبين على كافة الصعوبات التي واجهت المشروع، سواء الصعوبات البيئية والمناخية وتوفير الظروف الملائمة لهذه الأبقار وفقا لدرجة الحرارة أو الاهتمام الطبي والأعلاف المناسبة لها.