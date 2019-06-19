"القطرية" تطلب شراء 5 طائرات بوينغ 777 للشحن

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء في معرض باريس الجوي إنها طلبت شراء خمس طائرات بوينغ من طراز 777 أف للشحن، في الوقت الذي تسعى فيه للتوسع بشتى أنحاء العالم.

وأضافت أنها تتوقع تسليم (بوينغ) الطائرات في العام المقبل، وفق ما أوردت رويترز.

وذكرت بوينغ أن قيمة الصفقة تبلغ 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "ستسهم هذه الطائرات في زيادة عدد طائرات بوينغ 777 للشحن الجوي بنسبة 20%، لنتمكن من تطوير أعمالنا وتقديم خدمات من الدرجة الأولى لمزيد من العملاء".

وأضاف "من شأن هذه الاتفاقية تعزيز نمونا وتأكيد مكانتنا الريادية بصفتنا أفضل شركة شحن جوي في العالم".

وأمس الثلاثاء، وصلت إلى مطار دافاو الدولي، أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مدينة دافاو في الفلبين.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي، في حين كان أسطولها يضم أربع طائرات فقط في عام 1997.

في الأثناء، أبرمت شركتا إيرباص وبوينغ صفقات بقيمة تزيد على سبعة عشر مليار دولار بانتهاء اليوم الثاني لمعرض باريس للطيران الذي يعقد خلال الفترة 16-23 يونيو/حزيران الجاري.

وتفوقت إيرباص على منافستها بوينغ، وأبرمت صفقات بقيمة زادت على تسعة مليارات دولار مع عدد من شركات الطيران، منها خطوط سيبو الفلبينية، وبلغت قيمة الصفقة معها ستة مليارات دولار، لبيع 36 طائرة.

أما شركة بوينغ فأبرمت عدة صفقات، أبرزها بيع عشرين طائرة دريملاينر للخطوط الكورية بقيمة تزيد على ستة مليارات دولار.

وتكافح شركات الطيران للتكيف مع الطاقة الزائدة وتباطؤ الاقتصادات والتوترات الجيوسياسية، ويحذر بعض المحللين من أن إيرباص وبوينغ ربما تواجهان عددا متزايدا من إلغاءات طلبيات الشراء.

وتعاني بوينغ على وجه الخصوص بعد وقف تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس في مارس/آذار الماضي، بعد حادثين داميين.