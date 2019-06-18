هذا ما سيعزز شعبية بتكوين وأخواتها

قد يعتقد المتفائلون أنه في غضون بضعة أعوام، ستستمر بتكوين -العملة المشفرة الأشهر- في النمو دون انقطاع ليستخدمها الأفراد في قضاء جميع شؤون حياتهم، انطلاقا من دفع الفواتير ووصولا إلى شراء البقالة؛ فما العوامل التي يمكن أن تسهم في دعم شعبية العملات المشفرة بعيدا عن كونها مشروعا استثماريا يحقق الثراء؟

يقول الكاتب جيسي ألميدا في تقرير نشره موقع "هاكرنون" الأميركي إن قصصا إخبارية مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم ساهمت في تقديم بتكوين -عن غير قصد- على أنها ليست شكلا من أشكال العملة، بل مشروعا لتحقيق الثراء بسرعة فائقة.

وأضاف أن التأثيرات القوية الناتجة عن هذه الصورة المُقدَّمة لا تزال تلحق الضرر بنمو بتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

وأشار الكاتب إلى أن سعر عملة بتكوين ارتفع من 900 دولار إلى 20 ألف دولار، قبل أن تنزل في الوقت الحالي إلى مستوى أقل من عشرة آلاف.

المشكلة في الاستثمار

ويكمن الغرض الحقيقي من العملات المشفرة في توظيفها في عمليات بيع وشراء السلع والخدمات، إذ لا تكتسي هذه العملة الأهمية المطلوبة إلا في حال اعتبرها الأفراد ذات قيمة فعلية، ودأبوا على استخدامها بشكل منتظم، وفق اعتقاد الكاتب.

ويقول في هذا الصدد "حين يتعامل الناس مع البتكوين والعملات المشفرة الأخرى على أنها فرصة استثمارية سانحة عوضا عن عملة، فإنهم يميلون إما إلى تبني إستراتيجية الاستثمار الطويل الأجل القائم على شراء كمية محدودة من البتكوين وانتظار ارتفاع قيمتها، أو اعتماد إستراتيجية توقيت السوق المتمثلة في بيع وشراء البتكوين بالتعامل مع مستثمرين آخرين، مع الحفاظ على التدفق المحدود نسبيا للعرض".

ونبّه الكاتب إلى أن استخدام البتكوين بهذه الطريقة من شأنه أن يقلل من فرص تداول هذا النوع من العملات في السوق المفتوح.

ويشير الكاتب إلى أن هناك أيضا تأثيرات ثانوية يجب مراعاتها، فنظرا لكثرة المستثمرين المتحمسين لشراء الأصول، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر من معدّلها الطبيعي.

ويقول "في بعض الحالات، يخلق هذا الوضع تأثير كرة الثلج، إذ إن الأسعار المرتفعة تحفّز المزيد من المستثمرين على الدخول لأنهم يعتقدون أنها فرصة هائلة للربح، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة المشفرة".